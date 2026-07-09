Trilj ujedinjen za Luku i Antu: Humanitarni moto susret uz Divlje jagode i Atomsko sklonište

Kada se spoje ljubav prema motociklima, rock glazbi i humanosti, nastaje događaj koji već gotovo četvrt stoljeća okuplja tisuće ljudi. U organizaciji Moto kluba Noćni jahači iz Trilja i uz pokroviteljstvo Grada Trilja, 10. i 11. srpnja na prostoru GAZ-a u Trilju održat će se 24. humanitarni moto susret „Zajedno za naše dečke“. Cjelokupan prihod od manifestacije namijenjen je liječenju i oporavku dvojice teško stradalih motociklista. „Ovogodišnji moto susret za nas ima posebno značenje. Odlučili smo da cjelokupan prihod od manifestacije usmjerimo za liječenje i oporavak naših prijatelja Luke i Ante, koji su teško stradali u prometnoj nesreći. Zato ovogodišnji susret nosi naziv 'Zajedno za naše dečke'.

Vjerujemo da ćemo još jednom pokazati kako je bajkerska zajednica jedna velika obitelj koja je uvijek spremna stati uz svoje članove kada im je najteže. Pozivam sve građane, motocikliste i ljubitelje dobre rock glazbe da nam se pridruže 10. i 11. srpnja u Trilju. Pripremili smo dvije večeri vrhunske glazbe uz Atomsko sklonište, Divlje jagode te grupe Pojave i Car i oni, ali ono najvažnije nije program, nego razlog zbog kojeg se okupljamo.

Svaka kupljena ulaznica, svaka donacija i svaki dolazak bit će konkretna pomoć Luki i Anti te poruka da u ovoj borbi nisu sami“, poručio je predsjednik Moto kluba Noćni jahači Tonći Odrljin. Moto klub Noćni jahači, osnovan 2000. godine, jedan je od najprepoznatljivijih moto klubova u Dalmaciji kada je riječ o humanitarnom djelovanju. Svaki moto susret koji organiziraju ima humanitarni karakter, a tijekom godina prikupili su i donirali značajna sredstva za zdravstvene ustanove, djecu, obitelji slabijeg imovinskog statusa te brojne pojedince kojima je pomoć bila potrebna.

Među brojnim humanitarnim projektima izdvajaju se donacije medicinske opreme KBC-u Split, nabava slušnog pomagala za Centar Juraj Bonači u Sinju, pomoć pri izgradnji crkve u Košutama i Vukovarskog Vodotornja, kupnja pametne ploče za Osnovnu školu Trilj, pomoć u nabavi ortopedskih pomagala, financiranje školskih udžbenika za djecu slabijeg imovinskog stanja te potpora brojnim lokalnim i nacionalnim humanitarnim inicijativama. Organizatori ističu kako će svaka kupljena ulaznica i svaka donacija biti izravna pomoć Luki i Anti na njihovom putu oporavka. Svi koji žele podržati akciju mogu to učiniti kupnjom ulaznica putem sustava Adriaticket ili uplatom donacije na račun otvoren za ovu humanitarnu akciju.

Donacijski račun IBAN: HR9624070001500017092

BIC: OTPVHR2X

„Dođite u miru ili ostanite doma.“ – tradicionalna je poruka kojom Moto klub Noćni jahači i ove godine poziva sve posjetitelje u Trilj.