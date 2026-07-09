Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izazvao je pažnju na summitu NATO-a u Ankari nakon što je čelnicima država članica kao prigodni dar uručio personalizirane revolvere s njihovim imenima. Među dobitnicima je bio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, čiji je ured potvrdio da je poklon zaprimljen, evidentiran i pohranjen prema zakonskim procedurama. I Milanovićev je pištolj personaliziran, odnosno na sebi nosi ugravirano ime "Zoran Milanović".

Kako su za medije potvrdili iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, služba za protokol evidentirala je revolver kao vlasništvo Republike Hrvatske, nakon čega je predan voditelju osiguranja predsjednika i pohranjen sukladno sigurnosnim pravilima. "Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon. Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama", poručili su iz Ureda predsjednika. Dodali su kako je riječ o specifičnom daru te da će se obratiti Muzeju policije s namjerom da revolver bude predan toj instituciji kao trajni izložak.

A gun gifted by Turkish President Recep Tayyip Erdogan to Lithuanian President Gitanas Nauseda at NATO summit in Ankara. Picture taken in Vilnius, Lithuania July 9, 2026. Lithuanian President's Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Lithuanian President's Office/REUTERS Foto: Lithuanian President's Office/RE

Erdoğan je čelnicima koji su sudjelovali na 36. summitu NATO-a, održanom 7. i 8. srpnja u Ankari, darovao revolvere proizvođača Sarsılmaz. Riječ je o modelu SR 38, revolveru sa šest metaka koji koristi streljivo kalibra .38 Special i .357 Magnum. Pokloni su bili smješteni u ukrasne kutije s turskom zastavom, logotipom NATO-a i pločicom s natpisom: "Gumusay, prvi revolver proizveden u našoj zemlji". Uz oružje je čelnicima priloženo i streljivo, komplet za čišćenje te primjerak biografije turskog predsjednika The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye. Turska strana pritom je dostavila i potvrdu kojom se ukidaju izvozne restrikcije za oružje.

Dar je kod nekih saveznika izazvao nedoumice zbog različitih zakonskih pravila o posjedovanju vatrenog oružja. Britanski premijer Keir Starmer kazao je da je dar "iznenađujući", ali da ga nije ponio u Ujedinjeno Kraljevstvo jer tamošnji zakoni zabranjuju uvoz pištolja. Kanadski premijer Mark Carney revolver je predao policiji radi onesposobljavanja, dok je nizozemski premijer Rob Jetten odlučio da oružje ostane u Turskoj, gdje će biti onesposobljeno i pohranjeno.

Za razliku od uobičajenih diplomatskih poklona poput hrane, pića ili simboličnih predmeta, oružje nije čest izbor za darivanje državnicima. Primjerice, na ranijim NATO summitima čelnici su dobivali tradicionalne proizvode zemalja domaćina.

Inače, ovogodišnji summit u Ankari bio je posvećen ključnim sigurnosnim pitanjima Saveza, uključujući povećanje obrambenih izdvajanja, potporu Ukrajini i regionalnu sigurnost. Čelnici NATO-a pritom su potvrdili obvezu kolektivne obrane prema članku 5. te najavili paket vojne pomoći, opreme i obuke za Ukrajinu vrijedan oko 70 milijardi eura u 2026. godini.