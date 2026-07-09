Irac (22) s dijabetesom tipa 1 završio u hrvatskom zatvoru, oglasila se policija: 'Dobio je lijek'

Obitelj 22-godišnjeg Irca Roryja Byrnea, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Zadru nakon incidenta u Novalji, tvrdi da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno te traži da ga se hitno prebaci u bolnicu. Byrne boluje od dijabetesa tipa 1 i njegova majka upozorava da mu je u danima nakon uhićenja bio otežan pristup inzulinu, što bi, tvrdi, moglo ugroziti njegovo zdravlje.

S druge strane, hrvatska policija i Županijski sud u Zadru odbacuju tvrdnje da Ircu nije bila pružena medicinska pomoć. Iz policije navode da je Byrne tijekom postupanja dva puta odveden na hitni prijam kako bi primio potrebnu terapiju, dok sud ističe da istražni zatvorenici imaju osiguranu zdravstvenu skrb te da nije zaprimio nikakvu pritužbu zbog njegova zdravstvenog stanja.

No, krenimo redom. Byrne je u Hrvatsku doputovao s prijateljima. Nakon sukoba dviju skupina u Novalji priveden je, a sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio mu je 30 dana istražnog zatvora zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Njegova majka Niamh Byrne za irski portal The Journal rekla je da je njezin sin završio u zatvoru nakon sukoba koji je, prema njezinu opisu, bio kratkotrajan i u kojem se, kako tvrdi, našao slučajno. "Bio je na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme", rekla je.

Najteži dio cijele situacije za obitelj, kaže, nije sam kazneni postupak, nego zdravstveno stanje njezina sina. Rory Byrne boluje od dijabetesa tipa 1, što znači da bez inzulina ne može normalno funkcionirati. "Njegovo liječenje je vitalno. To nije dijabetes tipa 2, nego tip 1. To je složeno stanje i ne znam razumiju li oni tu razliku", rekla je. Navela je i da je Roryjev otac doputovao u Hrvatsku te da mu je omogućen kratak posjet u zatvoru, tijekom kojeg je razgovor održan iza zaštitnog stakla i pod nadzorom. Prema riječima majke, Byrne je ocu rekao da u zatvoru nema odgovarajuću medicinsku skrb te je obitelj zatražila njegov premještaj u bolnicu. Tvrdi i da je nakratko odveden u bolnicu, ali da je ubrzo vraćen u istražni zatvor.

Hrvatske institucije takve tvrdnje negiraju. Iz Ministarstva unutarnjih poslova za Večernji list navode da su policijski službenici od početka bili upoznati s Byrneovim zdravstvenim stanjem. Prema policijskoj verziji događaja, do intervencije je došlo nakon sukoba u Novalji. Policija tvrdi da je Byrne krenuo prema policajcu koji je pokušao spriječiti sukob Irca s drugom osobom, naguravao ga i zamahnuo šakom prema njemu, nakon čega je priveden. Nakon privođenja proveden je uobičajeni postupak, uključujući alkotestiranje i testiranje na droge. Oba testa, navode iz policije, bila su pozitivna.

Iz policije ističu da je Byrne odmah rekao kakve zdravstvene probleme ima. "Omogućeno mu je nekoliko telefonskih poziva s prijateljem, a u tom su ga razdoblju dva puta vodili liječniku koji mu je davao neophodnu terapiju", navode. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, čime, prema objašnjenju policije, prestaje njihova nadležnost nad uvjetima njegova boravka u istražnom zatvoru.

Iz Županijskog suda u Zadru potvrdili su za Večernji da je Byrneu 6. srpnja određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Glasnogovornica suda, sutkinja Dijana Grancarić navela je da u sudskom spisu nema podataka o tome da bi Byrne podnosio pritužbe zbog uvjeta boravka ili zdravstvenog stanja. "Istražni zatvorenici i zatvorenici za vrijeme boravka u istražnom zatvoru i za vrijeme izdržavanja kazne zatvora imaju osiguranu liječničku skrb unutar zatvorskog sustava, a po potrebi i izvan zatvorskog sustava", navela je. Dodala je da Byrne ima omogućene posjete i telefonske razgovore. Posjećuje ga otac, njegov branitelj, a dolazak je najavio i veleposlanik Republike Irske.

Slučaj je u međuvremenu privukao pozornost i irskog ministarstva vanjskih poslova, koje je potvrdilo da Byrneu pruža konzularnu pomoć. Reagirao je i irski zastupnik Conor McGuinness, pozvavši nadležne da hitno poduzmu potrebne korake. "Byrne je vrlo, vrlo bolestan. Potrebna mu je hitna bolnička skrb", poručio je McGuinness.