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DODATNI TIMOVI

U srpnju otvoreno 50 turističkih ambulanti u 11 županija

Ivo Cagalj/PIXSEL
Autor
Romana Kovačević Barišić
09.07.2026.
u 13:33

Plan je da u se 11 županija ovog ljeta organiziraju 62 turističke ambulante, a u srpnju su one organizirane na 50 lokacija

Hrvatsku godišnje posjeti više od 20 milijuna turista i to većinom u ljetnoj sezoni pa je tada i pet do šest puta više turista nego stanovnika a to povećava pritisak na zdravstveni sustav. Treću godinu zaredom Ministarstvo zdravstva i HZZO u suradnji sa županijama i domovima zdravlja organiziraju turističke ambulante i dodatne timove za te ambulante, kako turisti ne bi lutali i kako bi im se pružila primjerena zdravstvena skrb a da to što manje dodatno optereti  lokalne ambulante primarne zdravstvene zaštite, koje su u inače kadrovski nedostatne, ali i bolničke i izvanbolničke hitne službe. 

Plan je da u se 11 županija ovog ljeta organiziraju 62 turističke ambulante, a u srpnju su one organizirane na 50 lokacija. U Istarskoj županiji to je na pet lokacija: Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Labin, kao i u Primorsko-goranskoj: Crikvenica, Grad Rab, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Opatija) i u Ličko-senjskoj: Gospić, Karlobag, Senj, Novalja, Mukinje-Plitvička jezera.

U Zadarskoj županiji turističke ambulante su na šest lokacija: Starigrad Paklenica, Zadar, Vir, Pag, Neviđane, Biograd, u Šibensko-kninskoj rade u Šibeniku, Vodicama, Tisnom, Rogoznici i Primoštenu. U Splitsko-dalmatinskoj nalaze se na dvije lokacije u Gradu Splitu te u Trogiru, Omišu, Makarskoj i Gradu Hvaru. 

Čak 12 ih je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: Dubrovnik-Lopud, Šipan, Orebić, Vela Luka, Mljet, Ston, Koločep, Korčula, Trpanj, Ploče, Opuzen, Lastovo. Tri su turističke ambulante u Karlovačkoj županiji i to u Slunju, Rakovici i Ozlju te po jedna  Krapinsko-zagorskoj(Marija Bistrica),  Bjelovarsko-bilogorskoj(Bjelovar) te  Osječko-baranjskoj županiji (Osijek). Detaljne informacije o adresama i radnom vremenu pojedinih turističkih ambulanti mogu se na engleskom i hrvatskom jeziku naći na županija, domova zdravlja, Hrvatske turističke zajednice, turističkih zajednica te Ministarstva zdravstva: 

https://zdravstvo.gov.hr/zdravstveni-turizam-5532/organizacija-zdravstvene-zastite-turista-po-zupanijama-2026/7426

Broj turističkih ambulanti povećava se svake godine pa ih je lani bilo 40 a 2024. godine 37.  Ukupna ulaganja u opremu i uređenje turističkih ambulanti u posljednje tri godine iznose nešto više od 620.000,00 eura.  

"HZZO je i ove godine dodatnim timovima osigurao pristup CEZIH-u, čime je omogućeno izdavanje recepata za potrebne lijekove i uputnica za neodgodive usluge i to za osigurane osobe HZZO-a i za strane turiste iz država članica Europske unije koji posjeduju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja te za osiguranike država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljene ugovore o socijalnom osiguranju - i to sve na teret njihova zdravstvenog osiguranja. Na taj je način zdravstvena zaštita turista organizirana unutar jedinstvenog i funkcionalnog sustava koji omogućuje kontinuitet skrbi, sigurnost pacijenata i učinkovitiju administrativnu obradu pruženih zdravstvenih usluga", navode iz resornog ministarstva.

Ključne riječi
ambulanta turizam turističke ambulante

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