Županjsko Šokačko sijelo podsjeća na vrijeme graničara i zajedništva

U vrijeme poklada možete upoznati dvije Hrvatske. Već od siječnja vikende ste mogli provoditi na Kvarneru; od Rijeke, Crikvenice, Kastva, Matulja... na puno lokacija mogli ste vidjeti maskirane povorke u kojima se pleše pod najluđim maskama, a najponosniji su zvončari; odrasli i dječica s roditeljima, bakama i djedovima koji se ponose što djeca cijene i promiču tradiciju, zvone gradom, tjeraju zle duhove, prizivaju proljeće. Zvončari s Kvarnera sigurno će vam ostati u lijepom sjećanju, ali oduševit će vas i pokladni običaji na drugom kraju Hrvatske – u zlatnoj Slavoniji.

Tamo osim zadnjega dana 4. ožujka nećete vidjeti maskirane povorke, ali ćete uživati u prikazu narodnih običaja, promociji bogate slavonske nošnje, moći ćete s domaćinima zaplesati kolo na trgu, a oduševit će vas jedinstveno pokladno jahanje u spomen na konjanike graničare iz vremena čuvanja granice od Turaka. Za sve to morate se zaputiti u Županju gdje se od 1968. u vrijeme poklada održava jedinstvena kulturno-turistička manifestacija Šokačko sijelo na kojoj se izmjenjuju različiti sadržaji – izbor najljepše Šokice, revija narodnih nošnji, nastupi KUD-ova i dječjih skupina, izložbe i radionice na kojima se pokazuje i na poseban način vrednuje tradicija. Ulicama grada mirišu kolači, čuje se topot konja koji nerijetko vuku kola, uređuju se dvorišta i kuće, a centrom Županje i mlado i staro oblači svoje najljepše ‘ruvo’ kako bi spremno dočekalo goste. Popularnost Šokačkog sijela, koje traje od 21. veljače do 4. ožujka, iz godine u godinu sve je veća, pa ne čudi da se u vrijeme održavanja manifestacije često traži krevet više.

Tema ovogodišnjeg 58. Šokačkog sijela je kirbaj, ali i jedinstveno gostoprimstvo Šokadije. Pod geslom ‘Došo god da se vidi rod’ u fokusu je obitelj, običaji, zajedništvo Slavonaca. Svečano otvorenje manifestacije u Kulturnom centru Ivana Hermana počelo je predstavom u kojoj je prikazano kako se slavi županjski kirbaj Ivandana, i to od svečane mise, kirbajskog ručka pa sve do vašara, gdje se rađaju i nove ljubavi. U programu su sudjelovale sve udruge koje se bave očuvanjem tradicije, a njihov su dio i neke od ljepotica koje su tog dana ustale ranom zorom kako bi se ‘opravile’ u svečano ‘ruvo’ i zablistale na jedinstvenom izboru najljepše Šokice pod nazivom Šokački cvit. Među 12 divnih djevojaka lentu Šokački cvit 2025. ponijela je Anja Višić iz Gradišta, prva pratilja je Marija Rubilović iz Sibinja, a druga pratilja Tena Vukašinović iz Donjih Andrijevaca.

– Kirbaj je Slavoncima jedan od najljepših dana u godini, a svatko tko krene u doživljaj onog najduljeg u Hrvatskoj, ponijet će kući uspomene koje neće nikad izblijedjeti – poručio je Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje, koji sve poziva u svoj grad i uživanje u 12 dana kirbaja u kojima posebnu pozornost privlače pokladno jahanje i pokladna povorka koji se održavaju u dvije nedjelje tijekom trajanja ove manifestacije. Prve nedjelje strogim centrom Županje prolaze konjanici, a na slavonskim lipicancima jašu Šokci i Šokice. Ove je godine sudjelovalo čak 93 jahača svih uzrasta, a prije negoli su oni krenuli kroz grad, organiziran je igrokaz i otplesano veliko šokačko kolo.

Obilazak obitelji

Prekrasno je vidjeti koliko je djece i mladih uključeno u tu tradiciju; koliko ih jaše sa svojim očevima, djedovima, koliko ih pjeva i pleše kolo. Nakon susreta na trgu, svih je 93 konjanika krenulo u obilazak domaćinstava diljem grada gdje su ih domaćini dočekivali i nudili domaćim proizvodima te stotinu godina starom rakijom. Divan je to običaj u kojem osim konjanika koji se poslože pred kućom domaćina sudjeluju i ostali Županjci i njihovi gosti. Velika je to čast za domaćina, kazali su nam. Obitelji se prijave organizatoru i za to pripremaju cijele godine, a kojih je to sedam 'postaja' otkriva se početkom manifestacije. Jedna od lokacija ove godine kamo smo se zaputili je i dom Zvone Ilića pred čijom se kućom širio miris pečene slavonske kobasice i poslužila višegodišnja rakija. Nešto dalje dvije sestre Višnja Galović i Sanja Šarčević sa svojim su obiteljima pokazale da je tradicija duboko urezana u njihov život. Dvije kuće u jednom zajedničkom dvorištu ukrasile su šlingom i ručnicima s prigodnim porukama, a ispred kuće poslužile listariće, lepinjice, domaći kruh s masti i paprikom, nareske i puno raznovrsnih kolača... Ovakva gozba dio je tradicije i običaja Šokačkog sijela - posluženo je sve svima koji dođu, a tako je, kazali su nam domaćini, bilo nekada i sada; ne jede se fino, ne gosti se tako samo kad je Šokačko sijelo. Kod Šokaca su vrata uvijek otvorena, rekli su nam.

Ove nedjelje 2. ožujka onaj tko nije bio na pokladnom jahanju može vidjeti pokladnu povorku koja je prvi put održana 1969. te je ujedno i najstarija pokladna povorka u kontinentalnom dijelu Hrvatske. U njoj sudjeluju jahači, zaprežna kola i kočije, ali i svi građani koji u pokladno vrijeme žele odjenuti nešto tradicionalno ili se maskirati. Lani je u njoj sudjelovalo čak 800 ljudi koji su u Županju stigli s različitih strana svijeta, a ove godine očekuje se još veći odaziv! Uz sve spomenuto, u ovom razdoblju može se uživati u Sajmu zlatne niti, Večeri folklora, Sijelu pučkih pisaca te Seljačkoj zabavi kojom Šokačko sijelo tradicionalno i završava, a koja se održava večer prije blagdana Pepelnice ili Čiste srijede. Za zabavni dio programa ovoga su puta zaslužni Zvonko Bogdan i TS Kas, Jole, Bare & Majke i Najbolji hrvatski tamburaši.

Zanimljive lokacije

Pa ukoliko vas tijekom godine, ili ciljano na Šokačko sijelo put nanese u Županju, dobro je znati da u tom gradiću možete ostati par dana i razgledati neke od zanimljivosti. Primjerice, turistima je na putu za Županju zanimljivo selo Gradište u kojem se nalaze Snašini kućari - tradicionalno imanje na čijim će vas vratima dočekati mama i kći - Marica i Željka. Na imanju dominira jedna od najstarijih kuća u selu pretvorena u prekrasnu mirnu oazu za odmor na starinski način. Uz Snašine kućare, zanimljivu priču ispričat će i Šokačka lady - jedinstvena kuća u centru Županje koja priča priču o urbanoj Šokadiji početkom 20.stoljeća. Skrivena iza velikih ulaznih vrata, s dvorištem u kojem će vam domaćin Marko Maroševac ispričati priču o njezinoj povijesti, ali i utjecaju Katarine Hepburn po kojoj je ova kuća dobila ime, oduševit će vas i onaj 'šokački dio' kojeg krije ova kuća. Ovdje će vam domaćin ispeći kobasice i slaninu na otvorenoj vatri, ponuditi rakiju, ali i uz pomoć vještih snaša poslužiti tradicionalni zalogaj ili slasne kolače.

Kad ste u Županji svakako obiđite mjesta bez kojih Županja nije potpuna - Gradski muzej Županja u kojem će vam ravnatelj Hrvoje Tkalac ispričati priču o povijesti grada nogometne lopte kojoj je od prošle godine posvećen jedan dio muzeja. Nogometna lopta, kojom je prvi put zaigran nogomet u nekadašnjoj Jugoslaviji upravo u Županji ima i svoj spomenik u samom centru. U Županji možete pojesti fish paprikaš u buffetu Štagalj kojeg ćete s pravom nazvati najboljim na svijetu, ali i Čobanac kojeg ćete poželjeti ponijeti kući, testirati različite tipove šljivovice o kojoj ćete na svakom mjestu čuti da je najbolja od najboljih, kušati različite kulene i na kraju dan zasladiti kolačima. U Županji možete zaviriti i u Prvu kuću meda s velikim izborom jedinstvenih medova izvađenih iz košnica vrijednih pčela Šokadije. Medljikovac, bršljan, lipa, suncokret, bagrem ili mješavine poput bronho, imuno mješavina u kojima vlasnik Krešimir Čolić dodaje pelud, matičnu mliječ i ostale produkte košnice. Dobitnih više nagrada ovaj med postao je svjetski poznat i kao takav omiljeni zdravi suvenir Županje. Pet kuća dalje, još jedan mladi stručnjak razvija svoj posao. Darko Starinec ujedno i vlasnik OPG Pannonicum više godina predano radi na zemlji sadeći ljekovito bilje koje pretvara u začinske mješavine, čaj i tinkture. Idealno mjesto da nabite nešto za svoju kućnu apoteku.