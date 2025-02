Najljepša djevojka na Šokačkom sijelu: Anja Višić je Šokački cvit 2025.

U Županji je započela tradicionalna, iznimno popularna manifestacija Šokačko sijelo koja se ove godine održava po 58. puta. Šokačko sijelo počelo je i ove godine izborom najljepše djevojke u narodnoj nošnji Šokački cvit 2025. Na izboru je sudjelovalo čak 12 djevojaka koje su odjenule višestoljetne nošnje, koje su se s koljena na koljeno prenosile na žene jedne obitelji. Uz nošnju, svaka šokica zablistala je s nizom dukata i divnom frizurom za koju je trebalo i nekoliko sati da se ukroti kosa na način kako se to nekad nosilo. Za neke frizure je korištena voda i šećer, a za neke svinjska mast.

Na ovom netipičnom izboru ljepote gledalo se sve-nošnja, način na koji ke djevojka nosi ali o sve ono što nošnju čini posebnom. Nakon detaljnog predstavljanja prosudbena komisija u kojoj su Katarina Bušić (muzejska savjetnica Etnografski muzej ZGB), Katarina Dimšić i Tunde Šipoš Živić (kustosice Muzeja Slavonije Osijek), Marija Gačić (kustosica Platforme za primijenjenu etnologiju) odlučile su da je Šokački cvit 2025. Anja Višić iz Gradišta, prva pratilja je Marija Rubilović iz Sibinja, a druga Tena Vukašinović iz Donjih Andrijevaca.

Cilj ovog izbora, na kojeg se djevojke rado prijavljuju, je potaknuti mlađe naraštaje na odijevanje, prezentaciju i pozitivnu priču o narodnoj nošnji zavičaja i šireg područja Slavonije, zapadnog Srijema, Baranje i drugih krajeva susjednih država nastanjenih hrvatskim šokačkim stanovništvom.

- Ovo mi je prvo natjecanje na kojem sam sudjelovala, zaista sam sretna i ponosna što sam ponijela titulu šokačkog cvita 2025. Drago mi je što se ista nakon 7 godina ponovno vratila u Gradište. Vrijedi istaknuti kako se nedavno navršilo punih 55 godina otkako je održan prvi izbor Ljepotice Šokačkog sijela, gdje je najljepšom bila proglašena upravo Gradištanka. Nošnja koju sam na sebi nosila predstavlja najljepšu i najsvečaniju opravu koju je jedna Gradištanka mogla imati, a nosila se dakako u najsvečanijim prigodama i to pri odlasku u crkvu, za razne blagdane. Ponosna sam dakako i na vinčić koji je izradio moj mentor, ujedno i prijatelj Ivan Kolik, a s ponosom sam ga nosila! On me dakle i spremao u nošnju, te mi je radio frizuru. Vjerujem da smo on i ja, kao i naše sposobnosti, idealan spoj kako prezentirati tradiciju i mjesto iz kojeg dolazimo. Biti cvit zaista je laskava titula, sretni smo što je žiri prepoznao naš trud i rad - kazala je Anja Višić.

Djevojka koja je ponijela titulu Šokački cvit 2025. ima 23 godine, u slobodno vrijeme voli pjevati, slikati na platnu, fotografirati, šminkati i praviti slastice.

Tako se izražavam kroz umjetnost koja me ispunjava. Plan mi je u skorijoj budućnosti napredovati i upisati fakultet. Također me zanima medijska kultura, te bih voljela ići i u tom smjeru. Mlada sam, ambiciozna i život je preda mnom. Pobjeda mi je dala vjetar u leđa i još veću želju da nastavim istim putem, ovo je za mene tek početak! - dodala je Anja Višić iz Gradišta.