MANJAK OBORINA

Župan Anđelko Stričak proglasio prirodnu nepogodu - suše za područje Grada Varaždinske Toplice i čitav niz općina

13.08.2025.
propisano je da se prirodnom nepogodom smatraju iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode - suše za područje Grada Varaždinske Toplice i Općina: Vinica, Martijanec, Breznica, Breznički Hum, Gornji Kneginec, Jalžabet i Trnovec Bartolovečki zbog natprosječno visokih temperatura tijekom lipnja i srpnja 2025. godine.

Uslijed manjka oborina, tijekom lipnja i srpnja, na navedenim područjima zabilježene su štete na brojnim poljoprivrednim kulturama. Na terenu je utvrđeno da su štete od 30-90% čija je posljedica oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura. Slijedom toga, gradska i općinska povjerenstva dostavila su zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode od suše.

Podsjetimo, Odredbom čl. 3. st. 1. ZUUPN-a propisano je da se prirodnom nepogodom smatraju iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu, dok je st. 2. tog istog čl. propisano da se prirodnom nepogodom između ostalih smatra i suša.

Nadalje odredbom čl. 3. st. 4. ZUUPPN-a propisano je da se prirodna nepogoda može proglasiti ako vrijednost ukupne izravne štete iznosi najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%, a ispunjenje kojih uvjeta sukladno st. 5. utvrđuje općinsko ili gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodne nepogode.

