Spas od ekstremnih vrućina: Provjerite kolike su danas temperature mora

Vrijeme je danas pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar je slab, samo lokalno i umjeren istočni te sjeveroistočni. Na Jadranu puše slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu navečer se očekuje bura, podno Velebita i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka danas će biti između 30 i 35, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za dio zemlje izdana su upozorenje zbog toplinskog vala. Naime, crvena upozorenja zbog iznimno visoke temperature na snazi su za kninsku, riječku, splitsku te dubrovačku regiju. "Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", ističe DHMZ. Osim toga, žuto je upozorenje izdano za gospićku regiju.

S obzirom na visoke temperature, mnogi osvježenje traže u moru. U 11 sati, temperatura mora na postaji Mljet - Malo jezero dosegnula je 28 °C. U Crikvenici su bila 23.2 °C, u Dubrovniku 23.6 °C, na Malom Lošinju 23.7 °C, u Malinskoj 23.6 °C, u Opatiji 24.1 °C, a u Zadru 24.4 °C.