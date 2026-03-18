Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUMMIT TRUMP-XI?

Trump očekuje posjet Kini za pet do šest tjedana

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump meets with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the APEC summit, in Busan
Evelyn Hockstein/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
18.03.2026.
u 02:00

Kina je u utorak priopćila kako "prima na znanje" američka pojašnjenja te da ostaje u kontaktu s američkom administracijom u vezi s tim posjetom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će posjetiti Kinu za "pet ili šest tjedana", nakon što je odgodio putovanje planirano za početak travnja zbog rata protiv Irana. "Održavamo izvrsne radne odnose s Kinom, stoga ćemo tamo otići za pet ili šest tjedana", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Trump je u nedjelju, u intervjuu za Financial Times, rekao da bi mogao odgoditi svoje putovanje ako Kina ne pomogne u deblokadi Hormuškog tjesnaca. U ponedjeljak je rekao da je od Kine zatražio odgodu od "mjesec dana, manje-više", ali je kao razlog naveo potrebu da ostane u Sjedinjenim Državama zbog rata na Bliskom istoku.

Kina je u utorak priopćila kako "prima na znanje" američka pojašnjenja te da ostaje u kontaktu s američkom administracijom u vezi s tim posjetom. Pripreme za to putovanje traju mjesecima, a ono bi trebalo omogućiti Donaldu Trumpu razgovor s kineskim kolegom Xi Jinpingom, a možda i trajno smirivanje trgovinskog rata između dvaju divova. No, sukob na Bliskom istoku remeti planove kao i odnose između dviju sila.

Kina, koja je veliki potrošač iranske nafte, "trebala bi nam zahvaliti" na pokretanju ofenzive, rekao je u ponedjeljak Trump, koji izraelsko-američku operaciju predstavlja kao jamstvo buduće sigurnosti za cijeli svijet. Američki predsjednik izvršio je pritisak na svoje saveznike, ali i na Kinu, kako bi mu pomogli u ponovnoj uspostavi pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu koji je Iran blokirao.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump meets with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the APEC summit, in Busan
1/44
Ključne riječi
Kina SAD Xi Jinping Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!