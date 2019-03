Zrakoplov se srušio na rep nakon što su radnici iskrcali teret iz nosa

Teretni Boeing 747 pao je na repni dio u Kataru nakon što su radnici zabunom iskrcali teret iz nosa zrakoplova.

Zrakoplov iranske kompanije nezgodu je doživio u zračnoj luci u Dohi nakon što je stigao iz Armenije. Riječ je o jedinom zrakoplovu tvrtke Fars Air Qeshm, a isti zrakoplov navodno je oštećen u izraelskom zračnom napadu prošle godine dok je bio parkiran u zračnoj pazi u sirijskoj luci Latakia, piše Independent. Avion je u ovoj nezgodi pretrpio lakšu štetu.

Fars Air Qeshm B747-200F (EP-FAB, built 1991) received minor damage during unloading at Doha Intl Airport (OTHH), Qatar. Acc to reports, cargo pallets were unloaded from the front first causing the tail to tip and it hit the ground. @aviationirancom https://t.co/Nnvm1Tdpmo pic.twitter.com/d0TVyXfKZc