Sijamski mačak Jasmin ostavljen je na ulici da se snalazi

Jasmin je ostavljen na ulici, da se snalazi. Prije toga živio je sigurnim životom, imao je vlasnika, krevet i hranu. Tko zna zašto je ostavljen, ali Jasmina to sigurno više ne brine. Zbrinuli su ga volonteri udruge Mačke i mačori zagrebačkih ulica, pronašli su mu i privremeni smještaj na kojem se Jasmin smjestio kao da je tu oduvijek.

Odveli su ga veterinaru, mačak je zdrav, odmah je i cijepljeni kastriran. Prijavili su da su ga pronašli i na Info centar Dumovec, a nakon svega još mu moraju pronaći obitelj u kojoj će biti ravnopravni član. Obitelj koja ga neće puštati da izlazi na cestu. Jasmin ima dvije i pol godine, sijamski je mačak i za njega traže dom u Zagrebu ili bližoj okolici. Ostale informacije možete dobiti na Facebook stranici ili na 099 636 5290.