Vučić: Više slučajeva prijavila sam EPPO-u; HDZ-ovci: Bili su prije godinu dana, ništa sporno nisu pronašli

Nakon što je u petak zamjenica vinkovačkog gradonačelnika Katarina Vučić iznenada dala ostavku na sve funkcije u gradskom i županijskom HDZ-u te zatražila brisanje članstva, vinkovački HDZ sinoć je potvrdio njezinu odluku o napuštanju stranke. Vučić je u dužoj objavi na Facebooku iznijela niz optužbi na račun bivših stranačkih kolega, no odlučila je da neće dati ostavku na mjesto zamjenice gradonačelnika iako su je za to mjesto predložili upravo oni koje je prozvala.

- Katarina je odlučila krenuti drugim političkim putem. Njezina priča o malverzacijama i istragama EPPO-a ista je ona neutemeljena priča naših političkih oponenata iz prošle izborne kampanje, koja nema veze s realnošću. Jasno je u kojem smjeru sve to ide. Jednostavno ćemo imati još jednog člana iste oporbe - kazao je Josip Romić, predsjednik gradskog ogranka HDZ-a i vinkovački gradonačelnik nakon sinoćnje sjednice stranke.

- Moram vam se ispričati. Vjerovali smo u Katarinu, a pokazalo se da smo pogriješili. Jedna osoba ne može naštetiti HDZ-u. Nagledali smo se takvih osobnih ambicija koje su građani na kraju prepoznali i odbacili. Vinkovci imaju sposobnog i odlučnog gradonačelnika i siguran sam da ćemo ubuduće razgovarati samo o radovima, velikim projektima i programima važnima za svakodnevni život građana - dodao je Ivan Bosančić, predsjednik županijskog ogranka HDZ-a.

Direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Mario Komšić kazao je kako EPPO nije otkrio nikakve malverzacije. - Želim vas izvijestiti o njezinim navodima o malverzacijama u projektu Aglomeracije. Sve je transparentno, EPPO je prije godinu dana preuzeo dokumentaciju, proveo sve izvide i nije pronašao ništa sporno - kazao je on.

Jutros se pak ponovno na Facebooku oglasila Katarina Vučić. Kaže kako je posljednjih dana primila stotine poruka s pitanjima zašto nije sve prijavila DORH-u, USKOK-u ili EPPO-u.

- Više slučajeva već sam prijavila Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO). O tim predmetima ne mogu niti smijem govoriti, niti otkrivati o kojim se slučajevima ili osobama radi. To nije stvar izbora, nego zakonska obveza i poštovanje postupaka koji su u tijeku. Zanimljivo je da upravo oni koji danas najglasnije napadaju mene i pokušavaju umanjiti moje riječi vrlo dobro znaju zašto sam odlučila progovoriti. A način na koji je moja bivša stranka odlučila odgovoriti – retorika, osobni napadi i pokušaji diskreditacije umjesto argumentiranih odgovora – govori mnogo više o njima nego o meni. Ja sam svoj dio napravila. Dokumentaciju sam dostavila nadležnim institucijama. Sada je red na njima da rade svoj posao. Istina ne postaje manje istina samo zato što je netko pokušava nadglasati - napisala je Vučić.