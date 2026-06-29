Objavljena nova karta: Na Srbiji piše 1988, na Hrvatskoj 1996, a na Sloveniji 1993

Na popularnoj platformi Reddit pojavila se zanimljiva karta Europe koja prikazuje kada je u kojoj europskoj zemlji otvoren prvi restoran McDonald's. Karta je brzo privukla pozornost korisnika jer zemlje prikazuje obojene prema godini dolaska poznatog američkog lanca brze hrane na njihovo tržište. Prema karti, Srbija je prvi McDonald’s dobila 1988. godine. Hrvatska je svoj prvi McDonald’s dobila 1996. godine, dok je Slovenija restoran otvorila 1993. godine. U Bosni i Hercegovini prvi McDonald’s otvoren je 2011. godine. McDonald's je potom trajno zatvorio sve svoje restorane u Bosni i Hercegovini 31. prosinca 2022. godine.

Prvi McDonald's u Hrvatskoj otvoren je 2. veljače 1996. godine u Zagrebu, u Jurišićevoj ulici 3. Prvi McDonald's restoran u Srbiji otvoren je 24. ožujka 1988. godine na Slaviji u Beogradu . Prvi McDonald's u Sloveniji otvoren je 1993. godine u Ljubljani. McDonald's je u Europu stigao 1971. godine otvaranjem prvog restorana u nizozemskom gradu Zaandamu. Ubrzo nakon toga, iste je godine otvoren i prvi restoran u Münchenu. Nakon 14 godina planiranja i pregovora, predsjednik McDonald'sa u Kanadi, George Cohon, dobio je dopuštenje sovjetske vlade da otvori prvi McDonald's u Rusiji 1990. godine. Ulazak kultnog američkog brenda u zemlju smatran je simbolom tekućih ekonomskih i političkih reformi u Sovjetskom Savezu. Poslovanje tvrtke u zemlji dodatno se razvilo nakon raspada SSSR-a sljedeće godine, a desetljeća koja su uslijedila obilježila su masovno širenje u Rusiji. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, McDonald's je privremeno obustavio sve operacije u zemlji 8. ožujka 2022., prema Wikipediji.

Karta koja je objavljena na Redditu izazazvala je razne komentare.

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