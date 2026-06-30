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REAKCIJA NA VRUĆINE

VIDEO Mostarac otkrio kako se nosi s ljetnim noćima, odgovor nasmijao

Vrućine u Mostaru: Brojni turisti i građani osvježenje traže u Neretvi
Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 10:33

Mnogi su se složili kako je Mostarac duhovitom dosjetkom pogodio u srž problema s kojim se tijekom toplinskih valova suočavaju brojni parovi.

Visoke temperature posljednjih dana građanima stvaraju ozbiljne probleme, zbog čega stručnjaci ponovno upozoravaju na važnost opreza tijekom toplinskog vala. Preporučuje se izbjegavanje izlazaka u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljne količine tekućine te redovito rashlađivanje životnog prostora. Ipak, dok se mnogi teško nose s vrućinama, jedan Mostarac smatra da razloga za pretjerano negodovanje nema.

U razgovoru za TV HB osvrnuo se na pritužbe građana zbog vremenskih uvjeta te u svom prepoznatljivom, opuštenom tonu poručio: “Pa, ja sam Mostarac, bola. Uvijek je ovako bilo, šta kukate? Pa zimi, kuku, hladno, ljeti, kuku, vruće. Pa šta očekuješ?”, rekao je kroz smijeh.

Posebnu pozornost privukao je trenutak kada ga je novinar upitao kakve su mostarske noći u razdoblju velikih ljetnih vrućina. Njegov odgovor bio je kratak, ali dovoljan da nasmije gledatelje. “Super”, odgovorio je, a zatim pojasnio: “Pa da, imam ženu koju volim, ali, doduše, ne spavamo zajedno”.

Snimka se ubrzo počela širiti društvenim mrežama, gdje je izazvala brojne komentare i reakcije. Mnogi su se složili kako je Mostarac duhovitom dosjetkom pogodio u srž problema s kojim se tijekom toplinskih valova suočavaju brojni parovi.
Ključne riječi
Mostar toplinski val vrućine

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