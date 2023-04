Zrakoplov koji se srušio u Puli bio pogrešno registriran? 'Slučaj više nije za policiju nego za FBI'

Činjenica da se radilo o Flight Designu, a ne Pipistrelu, pretvorila je slučaj pada manjeg zrakoplova u Puli prošloga petka u veliki misterij za istražitelje. Naime, Agencija za istraživanje nesreća u zrakoplovnom, pomorskom i željezničkom prometu potvrdila je ovog ponedjeljka kako su poginule dvije osobe njemačkog državljanstva.

''Dana 31. ožujka 2023. godine oko 12:31 prema lokalnom vremenu, prijavljen je pad zrakoplova tipa Flight Design CTSW, njemačkih registarskih oznaka DMVPP, na Zračnoj luci Pula. Zrakoplov je poletio iz Zračne luke Pula (LDPL) prema slovenskoj zračnoj luci Portorož (LJPZ) te je pao na udaljenosti od 50 m od uzletno-sletne staze u Zračnoj luci Pula. U zrakoplovu su se nalazile dvije osobe njemačkog državljanstva, koje su smrtno stradale'', objavila je Agencija, prenosi Dnevnik.hr, te dodala kako je daljnja istraga u tijeku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mediji su isprva izvijestili kako se radilo o zrakoplovu tipa Pipistrel, a ne Flight Design, no razlog tomu navodno je jer je zrakoplov bio registriran kao Pipistel. Zbog pogrešno registriranog zrakoplova upravo se i vodi istraga koja bi trebala potvrditi zbog čega je došlo do toga. - To je veliko iznenađenje. Ne možete samo tako zamijeniti dva različita tipa. Sad smo svi iznenađeni zbog toga. Ovo vam više nije za policiju, nego za FBI, da tako kažem - mišljenja je izvor Dnevnika.hr.