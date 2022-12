Zovko: Status kandidata za BiH je snažna poruka podrške zapadnom Balkanu u cjelini

Bosna i Hercegovina je službeno dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Prateći preporuku Komisije iz listopada, čelnici država i vlada EU-a dodijelili su BiH kandidatski status tijekom summita Vijeća EU-a u Bruxellesu. Zastupnici u Europskom parlamentu Željana Zovko, ujedno i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a, Kluba zastupnika EPP-a i Izaslanstva EP-a za odnose s Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, te doc. dr. sc. Tomislav Sokol pozdravili su ovu povijesnu odluku.

Zovko: Na političkim vođama je da smognu hrabrosti pristati na potrebne kompromise

Bosna i Hercegovina je 2003. godine postala potencijalni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, a 2016. je podnijela zahtjev za kandidaturu. Zovko je napomenula da je status kandidata za Bosnu i Hercegovinu snažna poruka podrške zapadnom Balkanu u cjelini i jasno opredjeljenje za integraciju regije u EU. Za zemlju je to znak da EU vjeruje u uspjeh procesa reformi koje BiH treba usvojiti prije konačnog pristupa.

Zovko je također istaknula da je sada na političkim vođama da iskoriste zamah i smognu hrabrosti pristati na potrebne kompromise. Pozivajući se na zaključke, Zovko je pozdravila poziv Vijeća Bosni i Hercegovini da hitno finalizira ustavnu i izbornu reformu u skladu s ključnim prioritetima i stavom institucije da se odluke Ustavnog suda moraju u potpunosti poštovati. Zovko je još spomenula kako su za današnju povijesnu odluku o dodjeli kandidatskog statusa BiH ključni bili napori premijera Plenkovića i hrvatske diplomacije u Vijeću EU-a te da su Europska pučka stranka (EPP) i izaslanstvo HDZ/EPP u Europskom parlamentu najveći zagovornici europske budućnosti Bosne i Hercegovine.

Sokol: Nedopustivo je da Bošnjaci i dalje biraju lažnog hrvatskog predstavnika

"Pozdravljam odluku Europskog vijeća o priznavanju statusa kandidata Bosni i Hercegovini i izražavam zadovoljstvo što je ova odluka donesena samo dan nakon što sam na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta pozvao Europsku uniju na snažniju pristupnost u području jugoistoka Europe" izjavio je Sokol.

On smatra da su nedavne odluke Visokog predstavnika Schmidta kojima su nametnute izmjene izbornog zakonodavstva i Ustava Federacije BiH ohrabrujuće, te da vjeruje da su one pozitivno utjecale na donošenje današnje odluke o dodjeli kandidacijskog statusa BiH. Međutim, ističe kako sustavna reforma izbornog zakonodavstva koja će do kraja osigurati ravnopravnost hrvatskog naroda tek treba uslijediti i o njoj će ovisiti daljnja dinamika europskih integracija BiH.

"Kao što sam više puta istaknuo, nedopustivo je da Bošnjaci i dalje biraju lažnog hrvatskog predstavnika u Predsjedništvo BiH" kazao je. "Odluka Europskog vijeća veliki je uspjeh i hrvatske diplomacije i rezultat je zalaganja Vlade RH. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska oduvijek bila istinski zagovornik europskog puta BiH“ – istaknuo je Sokol.

