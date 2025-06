Zoran Milanović primio indijskog premijera Modija: Razgovarali o Ukrajini, terorizmu i nesreći Air Indije

SAMO U TRGOVINI NEDOSTAJE I 20 POSTO KVALIFICIRANIH MESARA

Zbog manjka mesara trgovački lanci ukidaju mesnice ili rade skraćeno

Kad je riječ o mesarima, od školske godine 2020./2021. do 2024./2025. u Hrvatskoj su se za to zanimanje upisala 302 djeteta, u prosjeku po godini od 52 do 77 učenika