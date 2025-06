FOTO Indijski premijer stigao u Hrvatsku: Plenković ga dočekao u zračnoj luci

Indijski premijer Narendra Modi stigao je danas u Hrvatsku. To je prvi posjet jednog indijskog premijera, a dolazi baš u vrijeme geopolitičkog preslagivanja, brojnih aktivnosti i približavanja Indije i EU te finalizacije međusobnog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Posjet počinje prijemom u hotelu Sheraton u organizaciji Veleposlanstva Indije u Zagrebu, a završava šetnjom po gradu i polaganjem vijenaca Spomenika domovini i službenom večerom. Dvojica premijera, domaćin Andrej Plenković i gost Narendra Modi, prvo sudjeluju na prijemu u hotelu Sheraton u organizaciji Veleposlanstva Indije u Zagrebu, službeno se sastaju u Banskim dvorima. Tamo se potpisuje više memoranduma: ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i ministar vanjskih poslova Republike Indije Subrahmayam Jaishankar potpisuju Memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i dobrobiti poljoprivrednika Indije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske o bilateralnoj suradnji u području poljoprivrede i srodnih sektora, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i veleposlanik Indije u Republici Hrvatskoj Arun Goel potpisuju Program kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije za godine 2026. - 2030., ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i tajnik za Zapadnu Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Indije Tanmaya Lal potpisuju Program suradnje u područjima znanosti i tehnologije između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Indije za razdoblje 2025. - 2029. Na kraju, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu Domagoj Tončinić i veleposlanik Republike Indije u Republici Hrvatskoj Arun Goel potpisuju Memorandum o razumijevanju između Indijskog vijeća za kulturne odnose, Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu o osnivanju lektorata za hindski jezik. Predsjednik Republike Zoran Milanović također se sastaje s Modijem.

Jedna od točaka dnevnog reda je rasprava o Ekonomskom koridoru Indija-Bliski istok-Europa (IMEC) - velikoj inicijativi predstavljenoj na summitu G20 2023. u New Delhiju, najavili su s indijske strane. Koridor ima za cilj jačanje prometnih i trgovinskih mreža između Indije i Europe. Strateški položaj Hrvatske i blizina luka poput talijanskog Trsta - središnjeg čvora u IMEC-u - čine je vrijednim partnerom u ovoj novoj trgovinskoj inicijativi. Hrvatska, sa svojim članstvom u EU i rastućim interesom za indo-pacifička partnerstva, pozicionira se kao most između srednje Europe i Južne Azije. Modijeva europska turneja ne samo da jača bilateralne odnose Indije, već i pokazuje njezine strateške težnje u sve međusobno povezanom globalnom gospodarstvu, kažu indijski izvori.

S druge strane, Hrvatska je postala poželjno mjesto za strane radnike iz te zemlje. Procjene su da u Hrvatskoj trenutačno radi između 130 i 140 tisuća stranih radnika. Više od 120 tisuća njih iz trećih zemalja. Indijci su drugi najbrojniji strani radnici iz Azije u Hrvatskoj, iza Nepalaca, a ispred Filipinaca. Osim u brodogradnji, najviše njih radi u građevinarstvu i ugostiteljstvu.

Posljednjih mjeseci pojačali su se diplomatski razgovori između Indije i EU. Ranije ove godine, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je New Delhi kako bi ojačala bilateralnu suradnju u energetskom, tehnološkom i sigurnosnom sektoru. Za ovu godinu godine planiran je i summit Indije i Europske unije. U New Delhiju se razgovaralo i o sporazumu o slobodnoj trgovini, kojega oba potpisnika žele što prije finalizirati, ako je ikako moguće, do kraja ove godine. Taj bi sporazum bio "najveći te vrste bilo gdje u svijetu", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. On dolazi u trenutku kada i Indija i EU nastoje ograničiti utjecaj sve veće fragmentacije, protekcionizma i trgovinskih tarifa diljem svijeta. Sporazum bi mogao pomoći u ublažavanju ekonomskih rizika rastućih geopolitičkih napetosti.

EU je najveći trgovinski partner Indije, s udjelom od 124 milijarde eura u trgovini robom u 2023. godini, što čini 12,2% ukupne indijske trgovine. Trgovina uslugama između EU i Indije dosegla je gotovo 60 milijardi eura u 2023. godini, što je gotovo dvostruko više nego u 2020. godini. Trećinu toga činile su digitalne usluge. SAD i Kina čine 10,8 % odnosno 10,5 % ukupne indijske trgovine. Indija je, s druge strane, deveti najveći trgovinski partner EU, s udjelom od 2,2% u trgovini Unije. Trgovina između Indije i EU-a porasla je za oko 90 % u posljednjem desetljeću, ali pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini zastali su tijekom godina zbog značajnih razlika, posebno u poljoprivredi, automobilskoj industriji i farmaceutskim proizvodima, oko čega je potrebno napraviti ustupke s obje strane. EU želi da Indija snizi carine za više od 100 % na automobile, vino i viski. U međuvremenu, Indija želi veći pristup tržištu i niže carine za ključne izvozne proizvode, uključujući farmaceutske proizvode, tekstil i odjeću.

Indija se također usprotivila nizu pravila EU koja se odnose na okoliš, uključujući granični poreze na ugljik na čelik, aluminij i cement. Osim toga, Indija traži lakši pristup EU za privremeni rad kvalificiranih stručnjaka, što bi podržalo njezin IT sektor. Također je zabrinuta da bi priljev poljoprivrednih proizvoda iz EU, koji imaju koristi od značajnih subvencija, naštetio lokalnim poljoprivrednicima. - EU i Indija imaju potencijal biti jedno od ključnih partnerstava ovog stoljeća - kazala je von der Leyen.

Procjena utjecaja trgovine iz 2008. godine pokazala je da se očekuje da će sporazum o slobodnoj trgovini donijeti "pozitivne učinke na realni dohodak i za EU i za Indiju", i kratkoročno i dugoročno, s realnim dobicima od 3 do 4,4 milijarde eura u kratkoročnom razdoblju za obje strane.

No širenje veza s EU nadilazi samo sporazum o slobodnoj trgovini jer trenutačna globalna geopolitička fragmentacija nudi nove mogućnosti za suradnju. Indija intenzivno surađuje s glavnim europskim silama na bilateralnoj osnovi, ali je također prepoznala važnost njegovanja odnosa s EU kao blokom. Indija želi modernizaciju i sve veću konvergenciju interesa u Indo-Pacifičkoj regiji. Obje strane, i EU i Indija, aktivno istražuju nove načine suradnje, kroz inicijative poput Vijeća za trgovinu i tehnologiju i ambicioznog Ekonomskog koridora Indija-Bliski istok-Europa (IMEC), koji ima za cilj jačanje prometa i komunikacije između Europe i Azije. IMEC se često opisuje kao odgovor na ambiciozni kineski program "Pojas i put" vrijedan više milijardi dolara. Indijski angažman s EU proširio se izvan tradicionalnog fokusa na velike države kako bi se stvorile nove veze s nordijskim zemljama, srednjom i istočnom Europom te posebno s mediteranskom regijom, a u sklopu toga i Hrvatskom.

No dok surađuje sa SAD-om i EU, Indija se također može pohvaliti snažnim vezama s Rusijom. EU i dalje kritizira stav Indije o ratu u Ukrajini. Unatoč tim razlikama, i Indija i EU imaju strateško partnerstvo koje obuhvaća pitanja poput sigurnosti, klimatskih promjena i održivog razvoja. Indija također nije imuna na trenutačne geopolitičke turbulencije koje dolaze iz SAD-a, što daje poticaj za jaču trgovinsku i drugu suradnju s EU.