TRAGEDIJA NA MALDIVIMA

Pronađena tijela svih petero poginulih talijanskih ronilaca

Laura Puklin
18.05.2026.
u 12:55

Glasnogovornik maldivskog predsjednika Mohameda Muizzua izjavio je da su talijanski ronioci, koji su stradali u tragediji na Maldivima, imali dozvolu za istraživanja na dubinama do 50 metara

Tijela četvorice talijanskih ronilaca koji su nestali tijekom nesreće pri ronjenju na Maldivima prošlog tjedna pronađena su, potvrdilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova za BBC. Time je dovršena potraga nakon što je ranije pronađeno i tijelo petog člana skupine. Nesreća se dogodila u četvrtak na atolu Vaavu, gdje je skupina talijanskih istraživača ronila u području podvodnih špilja na dubinama do oko 50 metara. Maldivske nacionalne obrambene snage (MNDF) ranije su priopćile da je prvo tijelo izvučeno iz unutrašnjosti špiljskog sustava s dubine od približno 60 metara, uz procjenu da se i ostali nestali nalaze u istom kompleksu dugom oko šezdesetak metara.

Akcija potrage i izvlačenja tijela bila je otežana zbog izrazito loših vremenskih uvjeta i nemirnog mora, a nakratko je i prekinuta nakon što je u subotu preminuo pripadnik MNDF-a Mohamed Mahudhee, koji je sudjelovao u operaciji. Preminuo je od posljedica dekompresijske bolesti. U špiljskom sustavu pronađena su tijela Monice Montefalcone, njezine kćeri Giorgije Sommacal, Muriel Oddenino i Federica Gualtierija. Prethodno je izvučeno i tijelo petog člana skupine, Gianluce Benedettija.

Prema riječima maldivskih vlasti, ronioci su imali dozvolu za istraživačke zarone do dubine od 50 metara, no dio detalja oko plana istraživanja i točnih lokacija zarona i dalje se provjerava. Glasnogovornik predsjednika Mohameda Muizzua naveo je kako na službenom popisu istraživačkog tima nisu bila navedena imena dvojice od petero poginulih, dok se dodatno ispituje i činjenica da ronjenje u podvodnim špiljama nije bilo eksplicitno navedeno u prijavi. Istodobno se provodi i istraga o okolnostima tragedije, uključujući opremu koja je korištena te točne dubine na kojima je došlo do nesreće. Maldivske vlasti poručile su kako je riječ o jednoj od najsloženijih potraga u posljednje vrijeme te da će se sve okolnosti detaljno razjasniti.

