Europa iz hladnog vala ulazi u naglo zatopljenje: Temperature skaču i do 15 stupnjeva u samo nekoliko dana

Nakon neuobičajeno hladnog i nestabilnog razdoblja koje je obilježilo veći dio Europe, meteorolozi najavljuju nagli preokret vremena i osjetan porast temperatura tijekom ovog tjedna. Topli zrak sa sjevera Afrike sve će snažnije prodirati prema zapadnoj i središnjoj Europi, a temperature bi u pojedinim državama mogle skočiti i do 15 stupnjeva u odnosu na prošli tjedan. Prema analizi britanskog lista The Guardian, iza nagle promjene stoji jačanje anticiklone nad zapadnim dijelom kontinenta, dok se hladni arktički zrak koji je proteklih dana dominirao Europom postupno povlači. Podsjetimo, prošli tjedan velik dio kontinenta zahvatio je neuobičajeni svibanjski prodor hladnoće, uz temperature i do 10 do 15 stupnjeva niže od prosjeka za ovo doba godine.

Hladno vrijeme izazvalo je probleme diljem Europe. U Francuskoj su vinogradari palili vatre kako bi zaštitili vinovu lozu od mraza, dok su snažne oluje, tuča i obilna kiša pogodile dijelove Balkana. Srpska meteorološka služba zbog nevremena je izdala i crvena upozorenja za jak vjetar, pljuskove i tuču. Nestabilna atmosfera u kombinaciji sa snažnim svibanjskim suncem donijela je i velik broj grmljavinskih nevremena. Između 11. i 16. svibnja diljem Europe zabilježeno je čak oko 750 tisuća udara munja. Meteorolozi upozoravaju kako su ovakvi nagli ekstremi sve češći u kontekstu klimatskih promjena, zbog kojih se Europa zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta.

Kako navodi The Guardian u svojoj analizi, već krajem tjedna u dijelovima Francuske i Engleske temperature bi mogle biti čak 15 stupnjeva više nego prije samo nekoliko dana, dok bi u Španjolskoj i Portugalu mogle dosezati srednjih i visokih 30 stupnjeva Celzija. Noćne temperature u nekim područjima bit će više od dnevnih vrijednosti izmjerenih prošloga tjedna. Velike vremenske oscilacije ovih dana pogađaju i SAD. Dok su prošli tjedan dijelovi sjeverozapada zemlje bilježili gotovo ljetnih 30 stupnjeva, novi prodor hladnog zraka iz Kanade donosi pravu zimsku sliku. U planinskim dijelovima Wyominga, Colorada i Utaha očekuju se obilne snježne padaline i do 46 centimetara snijega, uz olujne udare vjetra koji bi mogli izazvati mećave i otežati promet. Istodobno, na jugozapadu SAD-a izdana su upozorenja zbog povećane opasnosti od šumskih požara.

I Hrvatsku u idućim danima očekuje postupna stabilizacija vremena i osjetan porast temperatura. Nakon svježijeg početka tjedna, već od srijede temperature će ponovno prelaziti 20 stupnjeva, a prema vikendu će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 26 °C. Najtopliji dan, prema trenutačnim prognozama, mogao bi biti nedjelja kada se očekuje pravi proljetno-ljetni ugođaj. Ipak, uz više temperature i dalje će postojati mogućnost lokalnih pljuskova i kraćih nestabilnosti, osobito u unutrašnjosti.