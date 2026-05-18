Teheran skovao plan za Hormuz: Smislio kako trajno zagospodariti ključnim tjesnacem i na tome okrenuti 10 milijardi dolara

Iran razmatra model upravljanja Hormuškim tjesnacem kroz prodaju osiguranja, naznačivši da nastoji uspostaviti ravotežu između poslijeratne kontrole usklađene s međunarodnim pravom i gospodarske koristi, prema izvješću novinske agencije Fars. Iransko ministarstvo gospodarstva sastavlja plan koji bi "omogućio upravljanje Hormuškim tjesnacem kroz osiguranje", piše Fars. Model bi bio prihvatljiv drugim zemljama u mirnodopskom razdoblju, a Iranu bi omogućio kontrolu nad tjesnacem, prenosi iranska novinska agencija, pozivajući se na dokument koji je dobila na uvid. Iran bi po tom planu osigurao "informacijsku dominaciju" i mogao bi razlikovati brodove iz zemalja širom svijeta u tranzitu kroz Hormuz, navodi Fars.

Teheran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja koordiniraju pak tranzit s iranskom mornaricom. Sigurnost Hormuza u nadležnosti je iranskih oružanih snaga, poručuje Teheran, dodajući da će, sukladno tome, i upravljanje tjesnacem trajno ostati u iranskim rukama, s obzirom na gubitke koje je Iranu zadao prolaz neprijateljskih brodova, piše Fars. Teheran je u međuvremenu osmislio dva modela upravljanja Hormuzom nakon završetka rata.

Model naplate tranzitnih naknada i prodaje usluga brodovima u mirnodopskom razdoblju, poput peljarenja, bio bi moguć, gledano iz perspekitve međunarodnog prava, ali bi Iranu donio "političke troškove", piše Fars. Upravljanje Hormuzom bilo bi po tom modelu ograničeno na prodaju usluga koje bi Iranu, u najboljem scenariju, donijele do dvije milijarde dolara prihoda. Model prodaje osiguranja koji je osmislilo ministarstvo gospodarstva predviđa pak prodaju široke lepeze polica pomorskog osiguranja i potvrda o financijskoj odgovornosti, prenosi Fars. U početnoj fazi plan predviđa prodaju polica osiguranja od inspekcija, zadržavanja i zapljene, uz izuzetak osiguranja od štete od oružanih napada, napominje novinska agencija. Takav model mogao bi, uz pretpostavku o niskom riziku, donijeti Iranu prihod od preko deset milijardi dolara, ističe Fars.