MINISTAR BAČIĆ:

Obnavljat ćemo i napuštene kuće u centru Gline

Ministar Branko Bačić u obilasku lokacija poslijepotresne obnove u Glini
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/29
Autor
Danijel Prerad
18.05.2026.
u 17:59

Grad Glina vlasnicima napuštenih i zapuštenih kuća i zgrada ponudit će mogućnost otkupa tih objekata

Obnova nakon potresa na području Gline ušla je u završnu fazu, obnavljaju se sve višestambene zgrade, a obnova obiteljskih kuća trebala bi biti dovršena do kraja iduće godine, rečeno je u ponedjeljak u Glini gdje su se sastali ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i glinski gradonačelnik Ivan Janković. Glavna tema razgovora bio je početak najavljivanog projekta obnove povijesne gradske jezgre.

– U središtu Gline nalazi se velik broj privatnih kuća i zgrada koje su više od 30 godina zapuštene i napuštene. U suradnji s Gradom Glinom, Sisačko-moslavačkom županijom i Ministarstvom kulture pokrećemo pilot-projekt temeljen na iskustvima poslijepotresne obnove. Cilj nam je revitalizirati središte grada i dati mu novu vizuru – rekao je ministar Bačić.

Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima, čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu niti su podnosili zahtjeve. Objekti se nalaze u staroj jezgri grada te, zbog svog stanja, narušavaju vizuru, a neki su već i opasni za prolaznike.

– Grad Glina svim će vlasnicima napuštenih i zapuštenih kuća i zgrada poslati pismo kojim će zatražiti iskazivanje interesa, odnosno ponuditi mogućnost otkupa tih objekata. Plan je obnoviti zgrade i staviti ih u funkciju poslovnih i stambenih potreba – kaže Janković.

U pilot-projektu planirana je obnova blokova zgrada uz Kuću hrvatske himne i Trga dr. Franje Tuđmana. Nakon toga bi se prešlo na druge objekte.

Inače, rekao je Bačić, poslijepotresna obnova u Glini ide zadovoljavajućom dinamikom.

– Na području grada Gline završili smo obnovu na 1200 lokacija. Možemo reći kako smo najveći dio obnove nakon potresa na području Gline završili. Izgradili smo 135 zamjenskih obiteljskih kuća, 30-ak ih je još u izgradnji te Ministarstvo prostornoga uređenja na području grada Gline trenutačno ima aktivne radove na 80 lokacija. Po svim tim brojkama obnova u Glini polako ulazi u završnu fazu – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izgradilo je i uselilo osam novih višestambenih zgrada, čime su osigurana 122 nova stana. Nakon sastanka obišli su energetski obnovljenu višestambenu zgradu s 15 stanova financiranu putem NPOO programa "Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi", gradilište konstrukcijske obnove višestambene zgrade s 12 stanova i energetske obnove višestambene zgrade sa 70 stanova te obitelj kojoj je izgrađena zamjenska obiteljska kuća.

