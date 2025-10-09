Znanstvenici otkrili tajnu dugovječnosti? Odgovor bi mogao biti u bizarnim životinjama koje su otporne na bolesti i starenje

Novo istraživanje bizarnih golokrtičastih štakora pokazuje da su ove životinje razvile mehanizam za popravak DNK koji bi mogao objasniti njihovu iznimnu dugovječnost. One su neobične, bezdlake životinje koje žive pod zemljom i izgledaju poput ružičastih kobasica sa zubima, a sada su znanstvenicima otkrile genetsku tajnu dugog života. Mogu doživjeti i do 40 godina, što ih čini najdugovječnijim glodavcima na svijetu. Nova otkrića, objavljena u časopisu Science, mogla bi također baciti svjetlo na to zašto su gole krtice otporne na širok raspon bolesti povezanih sa starenjem. Životinje su otporne na rak, propadanje mozga i leđne moždine te artritis, pa mnogi znanstvenici žele bolje razumjeti kako njihova tijela funkcioniraju, piše BBC.

U ovom istraživanju, koje je vodio tim sa Sveučilišta Tonji u Šangaju, fokus je bio na popravku DNK, prirodnom procesu u stanicama našeg tijela. Kada se oštete lanci DNK, naših genetskih građevnih blokova, pokreće se mehanizam koji koristi neoštećeni lanac kao predložak za popravak. Znanstvenici su se usredotočili na određeni protein koji sudjeluje u tom procesu prepoznavanja i popravka oštećenja. Kada stanica prepozna oštećenje, proizvodi tvar nazvanu c-GAS. Taj protein ima više funkcija, ali ono što je zanimalo istraživače jest činjenica da u ljudi c-GAS ometa proces popravka DNK.

Znanstvenici smatraju da to ometanje može poticati razvoj raka i skraćivati životni vijek. Međutim, kod golih krtica isti taj protein radi suprotno - pomaže tijelu da popravi oštećene lance DNK i održava genetski kod svake stanice netaknutim. Profesor Gabriel Balmus sa Sveučilišta Cambridge, koji proučava popravak DNK i starenje, rekao je da je otkriće iznimno uzbudljivo i tek "vrh sante leda" u razumijevanju zašto te životinje žive tako dugo. "Možete zamisliti c-GAS kao biološki Lego - isti osnovni oblik u ljudi i golih krtica, ali kod krtica su neki spojevi preokrenuti, što im omogućuje da se sklope u potpuno drugačiju strukturu i funkciju", navodi Balmus.

Kroz milijune godina evolucije, objašnjava Balmus, gole krtice su preoblikovale isti biološki put i iskoristile ga u svoju korist. "Ovo otkriće postavlja temeljna pitanja: kako je evolucija ‘preprogramirala’ isti protein da djeluje suprotno? Što se točno promijenilo? I je li ovo izoliran slučaj ili dio šireg evolucijskog obrasca?" Najvažnije od svega, znanstvenici žele otkriti što mogu naučiti od ovih glodavaca kako bi poboljšali ljudsko zdravlje i kvalitetu života u starijoj dobi. "Ako bismo mogli ‘obrnuto inženjerirati’ biologiju golih krtica, mogli bismo pronaći prijeko potrebne terapije za društvo koje stari", zaključio je.