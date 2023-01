Zločin koji je šokirao Hrvatsku: Ubio trojicu muškaraca, a onda postao najpoželjniji neženja u zatvoru

Na današnji dan prije tri godine Filip Zavadlav počinio je trostruko ubojstvo u Splitu. U krvavom pohodu ubio je Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25). Iako je Zavadlav u veljači 2021. godine osuđen na 40 godina zatvora, ta je presuda ukinuta, a novo suđenje trebalo bi mu početi krajem ovog mjeseca.

Ponovno će mu se suditi jer je ​Visoki kazneni sud ukinuo dio prvostupanjske presude oko optužbe da je planirao osvetu osobama iz narkomanskog miljea koje su iznuđivale, prijetile i fizički napadale njegova brata te njega osobno.​ Taj sud smatra ​da​ utvrđenje prvostupanjskog suda o nedokazanosti postupanja iz bezobzirne osvete za sada nije prihvatljivo te je rezultat djelomične i nekritične analize iskaza ispitanih svjedoka.

​​Zavadlav je 11. siječnja 2020. s 37 metaka iz automatske puške u splitskom Varošu ubio Bobana, Torlaka i Ožića Paića koji su se u vrijeme ubojstva nalazili na dvama motociklima. Samo nekoliko sati nakon krvoprolić​a predao se policiji na očigled šokiranih građana. Za svako ubojstvo dosuđeno mu je po 15 godina zatvora, za nedozvoljeno držanje oružja osuđen je na godinu dana, a za općeopasnu radnju na dvije godine zatvora, što je sve objedinjeno kaznom od 40 godina.

Tijekom suđenja ispitani su brojni svjedoci, pregledane videosnimke, a psihološko-psihijatrijskim vještačenjem Filip Zavadlav je proglašen bitno smanjeno ubrojivim.

– U potpunosti negiram počinjenje kaznenog djela koje mi se stavlja na teret... Ja to nisam napravio, zašto bih ja napravio tako nešto? Ja nisam kriv! Tražim da me oslobodite optužbe i da me se nominira za dodjelu Nobelove nagrade za mir – branio se Filip Zavadlav.

Prema optužnici, Zavadlav se tereti da je na protupravan način nabavio automatsku pušku marke Kalašnjikov s većom količinom streljiva te je toga dana oko 15.35 sati tako naoružan došao na predio Šperuna u Velom Varošu.

Kad su se Boban i Torlak, obojica iz narkomanskog kruga, osobe koje su prodavale drogu njegovu bratu i od njih iznuđivale novac dovezle motociklom marke Yamaha XT660CM, Zavadlav je u namjeri da ih usmrti prema njima ispalio veliki broj rafalnih i pojedinačnih hitaca. Boban je zbog više zadobivenih strijelnih rana preminuo na mjestu događaja, a Torlak je preminuo u Kliničkom bolničkom centru Split.

Zavadlav se neposredno nakon toga udaljio u smjeru Kamenite ulice i došao ispred kuće obitelji koja je poznata kao mjesto odakle se prodaju narkotici. Nikog nije zatekao te je nastavio kretanje prema Radmilovićevoj ulici. Na motociklu marke Suzuki Burgman naišao je Ožić Pajić za kojeg se navodi kako je osoba iz istog kruga. Zavadlav je, tereti ga se, u namjeri da ga usmrti ispalio prema njemu više hitaca i zadao mu strijelne rane zbog kojih je preminuo na mjestu događaja.

Nakon što je uhićen, za Zavadlava su otvorene brojne grupe podrške na Facebooku, a u zatvor su mu počela stizati pisma podrške, posebice ženske populacije. Dobivao je na desetke pisama tjedno u kojima su mu djevojke iskazivale ljubav, nudile čak i brak, govorile da će ga čekati, nazivale ga herojem. U jednom trenutku u ćeliji je imao toliko darova i pisama da više nije imao kamo s njima.

VIDEO Suđenje Filipu Zavadlavu: Nisam kriv, oslobodite me i nominirajte za Nobelovu nagradu za mir!