Žinić se kani kandidirati, čeka se odluka HDZ-a

Iako su svi gradonačelnici i načelnici s područja stradalih u potresu danonoćno na terenu, očito je da nisu zaboravili kako ih za nekoliko mjeseci čekaju lokalni izbori i borbe za nove mandate. Ako se uopće steknu uvjeti za njihovo održavanje.

Naime, stanovnici Petrinje i Gline su raseljeni, javna uprava ostala bez prostora za rad, oštećena su i brojna tradicionalna biračka mjesta pa je pitanje hoće li se do kraja svibnja i eventualnog drugog kruga u lipnju situacija na tom području toliko normalizirati da bi se održati lokalni izbori. Naši sugovornici su optimistični, vjeruju da će do tada situacija biti bolja. No, pitanje je koliko će potres promijeniti biračke preferencije na području županije koja je sklonija desnom političkom spektru.

Presudit će ritam obnove

– Vidjet ćemo, u dva-tri mjeseca se može puno toga promijeniti, posebno u ovakvoj situaciji. Birači će biti sve ogorčeniji kako se fokus bude bio skidao s ove županije, što je psihološki razumljivo. Ljudi ne vole loše teme, sve manje će se govoriti o potresu, a bude li se odugovlačilo oko obnove, to bi moglo utjecati na to da se HDZ-u uskrati većinska potpora koju ovdje ima – mišljenje je Davorka Vidovića koji je na prošlim lokalnim izborima bio SDP-ovkandidat za župana te izgubio u 2. krugu od HDZ-ova Ive Žinića. Vidović je sada u Saboru te ga ove godine ne očekuje lokalna bitka na biralištima, a misli da na izborima u svibnju nećemo vidjeti ni njegova bivšeg protukandidata Ivu Žinića.

– Ivo Žinić je sada u problemima sa svojom ulogom u obnovi nakon rata i koliko znam HDZ ga neće više kandidirati – rekao nam je Vidović. Doista, s više strana stigla je informacija da je vodstvo HDZ-a prekrižilo aktualnog župana, no do izbora je pet mjeseci, a nijedno ime koje bi ga moglo zamijeniti se ne spominje kao sigurno. Stoga neki vjeruju da bi, ako se bude zbog potresa u ovoj županiji i rejting HDZ-a urušavao, onda Žinića ipak mogli ostaviti u borbi za novi mandat. Sam župan tvrdi kako će biti kandidat, a glavni će mu protukandidat biti novo lice – radijski voditelj, te bivši urednik na Radiju 101 i Otvorenom radiju Daniel Berdais, koji ide kao nezavisni kandidat, no SDP mu je najavio potporu.

Vezano uz lokalne stranačke odnose, primjetno je bilo kako se u srijedu predsjednik Zoran Milanović za obilaska područja stradalog u potresu u Petrinji sastao s gradonačelnikom Darinkom Dumbovićem (Reformisti), sisačkom gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček (SDP) te glinskom dogradonačelnicom iz redova srpske nacionalne manjine Brankom Bakšić Mitić. Novinari su pitali predsjednika zbog čega se nije sastao s gradonačelnikom Gline Stjepanom Kostanjevićem (HDZ).

Predsjednik je rekao da ne zna zašto nije došao, ali da su ga zvali.

Tko protiv koga u Glini

Znakovito je da su i Dumbović, i Ikić Baniček, i Bakšić Mitić bili na kandidacijskoj listi SDP-ove RESTART koalicije za 6. izbornu jedinicu na lanjskim parlamentarnim izborima. A sve su glasnije i tvrdnje kako će SDP stati iza kandidature Bakšić Mitić za gradonačelnicu Gline. Njoj bi društvo na izbornom listiću trebao praviti aktualni gradonačelnik Stjepan Kostanjević, koji je na unutarstranačkim izborima u HDZ-u u studenome preživio pokušaj puča od strane Glinjanina Ive Žinića.

On je htio Kostanjevića zamijeniti svojim sinom Darijem Žinićem, te ga vjerojatno i kandidirati za gradonačelnika. Darinko Dumbović i Kristina Ikić Baniček su sigurni kandidati za novi mandat na čelu svojih gradova, no Ikić Baniček ima ozbiljnog protukandidata iz redova HDZ-a, mladog saborskog zastupnika Ivana Celjaka, koji ju je, na sisačkom području, po broju dobivenih preferencijalnih glasova, „pobijedio“ na parlamentarnim izborima.