Škoro: Mislim da bi vraćanje mandata bilo minimum pristojnosti od Vidović Krišto i Vrkljana

Gost emisije 'Nedjeljom u dva' HRT-a bio je predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. Na pitanje kandidira li se za gradonačelnika Zagreba Škoro je rekao da će stranačka tijela to odlučiti." Pitanje koje dolazi je hoću li ja ići, a ne znamo ni HDZ-ovog kandidata", kazao je Škoro. Kazao je da njegova stranka nije sklona trgovini te da neka formalno pravna koalicija vjerojatno neće doći u obzir.

"Imam jedno bogato iskustvo, uspio sam napraviti nešto svojim talentom i znanjem. Imam dvoje djece i volio bi da ostanu tu. Ekonomska politika je katastrofalna, volio bih da se što više mladi uključi u to. Svaki čovjek koji se bavi politikom mora znati da postoje zakoni, nisu isti prioriteti Bandića i mene. Mislim da treba raditi na tome da se stvaraju komunalna rješenja", kazao je Škoro na pitanje što bi mogao učiniti kao gradonačelnik Zagreba.

"Kada pogledate bolnice u Zagrebu sada, one nisu infrastrukturalno spremne za primiti tolike pacijente, nema parkinga. Vrlo je ljubazno osoblje, ali Zagrebu trebaju vrtići, umirovljenički domovi,sve se to pokazalo nakon potresa", kazao je Škoro.

Most i Domovinski pokret

"Most je izašao s kandidatom za gradonačelnika Zagreba bez konzultacija s bilo kime. Naše ruke su i dalje otvorene, ali razgovore nije dobro počinjati ucjenom", kazao je Škoro.

Na pitanje može li ujediniti desnicu, Škoro je rekao:

"Dobro pitanje, moje iskustvo kaže da ja nikada neću odustati od toga da ujedinim te ljude. Ja sam puno toga morao otrpjeti i moja obitelj. Neću odustati od toga", kazao je.

Suradnja s SDP-om i odlazak Vrkljana i Vidović Krišto

"U politici kao i u ljubavi o bivšima treba govoriti lijepo. Konstatacija da netko nije mogao djelovati nije istina. Nitko nikome ništa branio. Mi smo samo tražili da se o Grbinu i Uljaniku ne govori u petak nego u ponedjeljak. U slučaju njih dvoje to je čisti ego, neka im Bog da zdravlja", kazao je Škoro.

"Oporba je u ovom sazivu pokazala da može biti jedinstvena. To je činjenica da se događaju promjene".

"Desno sam kada su u pitanju nacionalni interes, ali kada se radi o socijalnim davanjima više sam lijevo nego neki drugi", kazao je.

Osuđivanje bivših suradnika

"Ljudi koji su smijenjeni su smijenjeni na normalnim sjednicama. Peternel je jako dobro surađivao s Vidović Krišto. Duboka država može biti naprimjer vaša emisija, mijenjaju se vlasti, ali stalno ide Nedjeljom u dva. Ja mislim da su to plitki stavovi politički. Postoji strah jer smo mi napravili preko 200 ogranaka. Dojam je da zato što je otišao jedan čovjek da je to znak da se raspadamo?", kazao je Škoro.

"Vrkljan i Vidović Krišto nisu bili s nama nakon potresa, kada smo se mi vratili blatnjavi, oni su imali spremnu objavu", kazao je Škoro. "Mislim da bi vraćanje mandata bilo minimum pristojnosti, ali oni neće", kazao je Škoro o vraćanju mandata Vrkljana i Vidović Krišto." Moja sestra preuzima saborski odbor koji je donedavno vodila gospođa Vidović Krišto", kazao je Škoro.

O Vladi i Plenkoviću

"On je čovjek koji bi trebao upozoriti Pupovca da ne bi trebao brojati krvna zrnca, kazao je Škoro na pitanje što misli o Borisu Miloševiću.

"Mislim da je ovaj drugi mandat Vlade obilježen stvarima na koje ne možemo utjecat. Nedosljednost je ono što se njima moglo dogoditi. Plenković, je jednom pobijedio koronu, pa drugi put...Korona mora biti spremna pojaviti se i četvrti put, ja mislim da će Plenković pred izbore koronu opet pobijediti", kazao je Škoro.

"On se stvarno ponaša kao radar, na daleko može vidjeti što se događa, a blizu ništa", kazao je Škoro. "Maše prstom. On garantira da mi nikada nećemo doći na vlast, ili izborna prevara, on je kao vidoviti Milan", dodao je Škoro.

Na pitanje je li simpatizer Trumpa kazao je: "Amerikanci su odlučili što su odlučili, da sam na vlasti ne bih se petljao", kazao je. "Nećete o tome pronaći niti jednu moju rečenicu, osuđujem svako nasilje. Trump je maknut s Facebooka i Twittera a neki drugi ljudi su ostavljeni. Ako postoji pravilo onda pravilo treba biti jednako za sve", kazao je Škoro dodajući da nije za zabrane.

Prijateljstvo s Thompsonom

"Mi smo ljudi koji se još manje sreću nego prije, međutim ne mogu reći da smo on i ja sjeli za stol i posvađali se. Je li on svaki put podržavao mene u političkom smislu, mislim da nije", kazao je Škoro.

O oduševljenju s Milanovićem

"To je igrokaz, najbolje se pokazao kod ovog potresa, vrhovni zapovjednik je trebao tamo biti, vojska je trebala donijeti svoje šatore, svoje kuhinje...a ne ovako da su se ljudi sami organizirali. Mislim da se u ovom slučaju nije iskazao", kazao je Škoro. Na pitanje zašto ga vole desničari kazao je da to voditelj pita njih.

Koronavirus

"Mi govorimo o pandemiji, ne o kikirikiju. Cijeli svijet se s tim bori. Moramo vidjeti kako najbezbolnije proći kod toga. Vidite da korona ne napada kod unutarstranačkih izbora u HDZ-u", dodao je.

Što se tiče cijepljenja Škoro je kazao: Za to sam da svatko ima pravo odlučiti što želi. Ne bih htio o tome govoriti. Ako sam za cijepljenje ispast će da tražim neku privilegiju. Ja slušam svoje liječnike", kazao je Škoro.

Što misli o Balaševiću

"Kao pjevači i on i ja jednako loše pjevamo, a on je čovjek koji se jako dobro igra riječima i veliki je autor, no s njegovim stavovima se ne slažem. Nisam se nikada bavio kolegicom Severinom na ovakvoj razini, ne bavim se time. Još jednom ne znam", kazao je na pitanje o tome da je pjevačica kazala da je on uvijek želio biti Balašević