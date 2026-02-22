Josip Dabro iz politike želi uz veliki prasak, a ne kukavički kao njegov idol iz pjesme

Svoju je "pjevačku karijeru" Josip Dabro otpočeo prošle godine, kada je iz jurećeg vozila rešetao iz pištolja uz taktove pjesme "Karanfil se na put sprema" Zehre Bajraktarević, da bi se neki dan, očito prekoren zbog korištenja "glazbene ćirilice", odlučio za repertoar navodno primjereniji vlastitom habitusu.

Ovoga se puta njegovim šorom zaorilo "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", posvećena onom koji je Hrvatsku nakon Drugog svjetskog rata svrstao na stranu poraženih, a snimka razdraganog saborskog zastupnika, gle čuda, našla je put do medija.

I to baš u trenutku kad je Domovinski pokret u posljednjim anketama pao na razinu statističke greške, dok je svojim potezima šef HDZ-a Andrej Plenković snažno ušao u desno biračko tijelo. Ovaj potez očajnika tek je prividno zatresao Vladu, jer vlast će još dugo ostati vlast, tek će, sva je prilika, "žrtvovani" Dabro napustiti hrvatsku politiku, ali uz veliki prasak, a ne tiho i kukavički poput njegova idola iz pjesme.