Žestoki obračun Benčić i Hasanbegovića: 'Ne morate se derati', 'Vi ste strana franšiza i plaćenici'

Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro odmjerit će snage u drugom krugu izbora za gradonačelnika 30. svibnja, a predstavnici njihovih stranaka Sandra Benčić i Zlatko Hasanbegović svoje su snage odmjerili u večerašnjem RTL Direktu.

- Pitao sam gđu. Radu Borić, danima sam o tome razmišljao, što su to rodni semafori i ona je rekla da moram na prijelazu, kada čekam, uočiti da su siluete, kada se zazelene isključivo muškarci. Pokazala mi je siluetu žene koja bi trebala u duhu rodne ravnopravnosti, ne samo muškarci biti, na što sam ja primijetio na silueti da sam video ženu u suknjici i rekao joj da je tipični rodni stereotip - kazao je u početku Hasanbegović.

Benčić je pojasnila što su mislili pod tim da će u urbanom planiranju uzeti u obzir i dimenziju roda:

- To konkretno da kod vrtića i škola, je žene jesu te koje najčešće idu po djecu, morate imati tramvajske stanice, autobusne stanice, obilježene pješačke prijelaze, po mogućnosti i regulaciju prometa iz razloga što se tu nalaze djeca i žene koje su načešće korisnici javnog prijevoza. Dakle, uzeti u obzir rodnu dimenziju znači i da kada planirate nasljea da su nogostupi dovoljno široki da možete s kolicima za dijete proći po njima...

Hasanbegović je kazao da to što govori su "potpune besmislice".

- To su PR strategije, gđa Benčić nastupa kao da je u najmanju ruku članica udruge Vigilare pa priča o obiteljima s kolicima i slično, a zapravo program i ta ideološka franšiza Možemo! je negacija svega toga o čemu je sad riječ - rekao je.

Na opasku Benčić da članovi Domovinskog pokreta nisu pročitali ni svoj program, kamoli stranke Možemo!, Hasanbegović je uzvratio:

- Program Možemo! proučavam i prije nego što je to što se zove Možemo! nastalo. I potpuno je jasno da to nema veze s tim. Ovdje se radi o jednoj PR taktici u sljedeća dva tjedna, prikriti jednu ključnu ideološku pozadinu. Dakle, ovdje se radi o jednoj vrsti strane ideološke penetracije, desetljeće dobro dotjerane, dakle jedne parapolitičke aktivističke skupine koja je desetljeća pripremala ono što sad vidimo, prelazak u politiku. Gospođa Benčić nije nikada u životu…

Benčić ga je prekinula i kazala mu da se ne mora derati. - Sve je u redu - kazala je.

- Dakle, nije ni jednu kunu u životu nije zaradila izvan stranih dotacija izvan državnog proračuna i izvan proračuna Milana Bandića, koji je bio jedan od financijera te hobotnice NGO-ovske, različite…- nastavio je Hasanbegović.

- Mislite, isti onaj Bandić kojem ste vi držali većinu? - replicirala mu je Benčić.

- Dakle, isti Milan Bandić koji je bio sufinancijer, vaš najmoprimac i ono što je ključno, danas smo čuli od stanovitih predstavnika platforme Možemo!, dakle istaknutih ljudi u Gradskoj skupštini, koji su vješto prikrivali gospođu Radu, gospođu Uršu Raukar... Strani i domaći plaćenici! Dakle, pola liste Možemo! su zaposlenici gradske uprave, dakle gradska kazališta, gradske različite ustanove i sljedeće. Dakle, o demontaži sustava Milana Bandića govore ljudi koji su desetljećima dobro dotirani aktivisti, javni prosvjednici koji su u svakom trenutku bili korisnici zagrebačkog proračuna - ustrajan je bio Hasanbegović.

Upitana jesu li oni strani plaćenici, Benčić je to odbacila.

- Mi smo jedna od rijetkih stranaka čiji je svaki financijski izvještaj svaku financijsku reviziju prošao iz prve, bez ikakvih dodatnih potreba da se nešto popravlja. To je, naravno, sve javno dostupno i transparentno, može se pogledati. Međutim, vratit ću se na ono što je možda poanta. Mi ćemo i dalje, i zato ne želim odgovarati na ovakve prozivke, buditi nadu i optimizam da ovaj grad može i mora bolje. I ono što je 140 tisuća građanki i građana reklo je da su s nama i da imamo njihovo povjerenje, a imamo njihovo povjerenje zato jer smo se s njima, ne u zadnjih godinu dana ili četiri godine, nego zadnjih 15 godina borili protiv ovakvog klijentelističko koruptivnog modela vladanja kakav je imao Milan Bandić, dok je istovremeno… - govorila je Benčić, a onda ju je opaskom prekinuo Hasanbegović.

- Jer vam je to bio posao za koji ste bili plaćeni iz stranih centara moći! - kazao je.

Na pitanje je li i Peternel bio plaćenik s obzirom da je bio na istom prosvjedu, Hasanbegović je kazao da nije.

- Ne. Jer tu je temeljna razlika. Dakle, da demistificiramo, tu priču, o prosvjedu. Dakle, tamo su se, kao, građani… Dakle, činjenica da je način na koji je gospodin Horvatinčić došao do projekta, pitanje garaže i tako dalje, više-manje o tome je postojao konsenzus. I tamo je postojalo mnoštvo građana kao pojedinaca koji su došli iz građanskoga poriva na taj prosvjed. Ali je ključno tko su bili organizatori prosvjeda. A organizatori prosvjeda su bili profesionalni agitatori koji su živjeli, dakle, isključivi izvor prihoda… Dakle, gospodin Tomašević je i gospođa Benčić - rekao je.

Benčić je istaknula da je problem što politička opcija Hasanbegovića ne radi svoj posao.

-Nije problem da l' ste vi desno ili lijevo, nego da to što reprezentirate ne reprezentirate. Vi ste se u Skupštini Grada Zagreba u četiri godine za riječ javili 20 puta, gospodin Tomašević petstopedeset i nešto puta. Vi ste se u Saboru RH u prvih pet mjeseci za riječ javili dva puta, a za to ste uzeli 80.000 kuna hrvatskih novaca neto, a to je koštalo sto i nešto tisuća kuna u brutu! Dakle, vi gospodine Hasanbegoviću ne radite ništa za onaj posao za koji ste izabrani - kazala je.

- To što ja radim odlučivat će birači - uzvratio je Hasnabegović.

- I jesu, to su vam i pokazali - dodala je Benčić.

- Naravno, to su birači pokazali. Naša misija je sljedeća dva tjedna pokazati o kome je riječ. Dakle, građani moraju znati da se iza skupine demagoga nalaze ljudi koji predstavljaju stranu ideološku franšizu koji iz ideoloških razloga već cijelo desetljeće pripremaju svoje političko djelovanje, što je potpuno legalno - zaključio je Hasanbegović.