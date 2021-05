Možemo! mijenja odnose u politici: Aktivisti osvajaju političku scenu

Kao Milanu Bandiću u najboljim danima. Otprilike je toliko Zagrepčana potporu dalo Tomislavu Tomaševiću (Možemo!), koji u drugi krug hvatanja glavne fotelje metropole ide s velikom prednošću od 33 posto nad trenutačno drugoplasiranim Miroslavom Škorom (Domovinski pokret).

Za dva tjedna gledat ćemo rasplet te situacije, a ono što je već sad neupitno jest činjenica da Tomaševiću za većinu u gradskom parlamentu nedostaje samo jedna ruka, što je jedan od boljih rezultata za Skupštinu koje je ostvarila pojedinačna stranka.



Koncentrirali birače



Platforma, budimo precizniji jer, objasnit će stručnjaci, formiranje stranke Tomaševića tek očekuje, a što bi mu u tome mogla biti prepreka, tko su ljudi koji iza njega stoje te tko su mu glavni birači, objasnili su sociolog Dragan Bagić i politički psiholog Ivan Šiber.

– Profil birača platforme Možemo! na neki je način ekstendiran profil birača koje je platforma imala na parlamentarnim izborima. Među njima dominira urbana, srednja klasa, mlađe i srednje dobi, oni koji su obrazovaniji i zaposleni na boljim poslovima. To je profil birača koji je i dosad u raznim izbornim ciklusima češće glasao za predstavnike centra i lijevog centra. Možemo! ih je samo koncentrirao, s tim da im je motivacija danas nešto drukčija. Za razliku od prije, kada su glasali “protiv”, u smislu “protiv” Milana Bandića, sada su, u slučaju Tomaševića, glasali “za”, baš za njega i Možemo! – govori sociolog Dragan Bagić, dodajući da je aktivizam po definiciji također politička djelatnost te da u smislu svrhe i ciljeva neke velike razlike nema.

– U aktivizmu je sredstvo mobilizacija, otpor i pritisak. Svatko tko se bavi aktivizmom iznosi neke političke stavove, a prelazak iz aktivizma u politiku mali je korak. U slučaju Možemo! riječ je o novoj političkoj organizaciji pa ona nema dvije vrste tereta koje imaju dosadašnje stranke. Prvo, to je struktura koja filtrira kadrove za držanje ključnih pozicija. Kod novih stranaka takvih “stranačkih zasluga” nema. Drugo, etablirane stare stranke imaju i uteg neuspjeha. One se moraju braniti od njega braniti pa nisu sklone rizicima, već kompromisima i koalicijama. Možemo! strah od neuspjeha nema pa se ne mora brinuti ni za svoj opstanak. Svjesno su riskirali i odlučivši ne ići u koaliciju s ostalim strankama jer, kakav god da im je bio rezultat, za njih bi bio uspjeh – objasnio je Bagić dodajući da bi se ovo što se sad dogodilo u Zagrebu s vremenom moglo preliti na cijelu Hrvatsku.



– Za to će biti ključno kakav će biti dojam njihova upravljana Zagrebom u sljedeće tri godine. Sa Zagrebom njihovo djelovanje ulazi u jednu novu fazu, fazu vlasti gdje treba pokazati drugi set sposobnosti i kvaliteta, gdje su i nova mjerila uspješnosti. Znači, kritično je kakva će biti percepcija upravljana Zagrebom. Jer lako je biti principijelan i braniti visoke standarde u opoziciji, treba to pokazati i na vlasti – kaže sociolog Dragan Bagić pa dodaje kako za Možemo! pravi test tek slijedi.

Slaže se s tim i politički psiholog Ivan Šiber, koji kaže da za Tomaševića, ali i čitav Možemo! sad slijedi razdoblje “know howa”.

– Znači to da će morati pokazati što točno znaju i mogu. Ne može im se osporiti da su mlada snaga i dobro organizirana ekipa koja je napravljena iz temelja i tijekom 10-godišnjeg aktivističkog iskustva grad upoznala možda i bolje nego, primjerice, Bandić. Okupili su i određene stručnjake, ali ja bih, bez daljnjeg, razgovarao s Ankom Mrak Taritaš, primjerice, ili s Joškom Klisovićem, koji je i ponudio svoju podršku. Jer, u smislu profesionalaca, SDP i dalje ima veći potencijal od Možemo!, kojem je sad ključni problem i što se sastoje od nekoliko skupina. Uspjeh ih je u ovom trenutku objedinio, ali neuspjeh bi ih pokopao – objašnjava Ivan Šiber, dodajući kako je sad iznimno važno da Tomašević, kao vodeća figura svog pokreta, prvotno protestnog, uspostavi stranku.

Davor Gjenero: HDZ-ovi birači neće u 2. krugu podržati Škoru Da će kao pobjednik iz drugog kruga zagrebačkih izbora za gradonačelnika izaći Tomislav Tomašević, uvjeren je politički analitičar Davor Gjenero. Prednost koliku ima lider Možemo! u ovom trenutku, smatra Gjenero, jednostavno je nemoguće nadoknaditi. – Ono što jest drukčije, to je biračko tijelo u drugom krugu jer ono će se razlikovati od onog koje je ove nedjelje izašlo na glasanje – kaže Gjenero pa objašnjava što pod tim misli. Najkraće rečeno, ljudi koji su svoj glas dali Tomaševiću i Možemo! nisu čvrsto stranački strukturirani ni disciplinirani. – Tako da možemo očekivati nešto manju izlaznost u drugom krugu, pogotovo zato što će puno ljudi biti uvjereno da su izbori već dobiveni – kaže Gjenero pa dodaje kako ni druga strana nema realan motiv za politički angažman jer je prednost tako velika da ostavlja dojam potpune nenadoknadivosti. – Također, HDZ-ovi glasači Škoru podržati neće, dok Jelenu Pavičić Vukičević vjerojatno bi. Jednostavno u Zagrebu na desnici nema dovoljno lovišta koje bi im omogućilo izbornu pobjedu – rekao je Gjenero.

– To se pokazalo ključnim i u zemljama u Europi, kako iz protesta napraviti stranku koja preuzima odgovornost. Jer Možemo! će sada račune polagati svim građanima, ne samo svom biračkom tijelu. A Tomašević će, u svemu tome, morati naučiti kako modificirati svoju ulogu vođe. Spreman će morati biti na sve što vlast za, i tu nastaje pomalo “tricky” situacija. Kako je jednom meni rekla Vesna Pusić, kad si u politici, zaboravi na znanost. Što je mislila? Da do određene mjere moraš kontrolirati svoje principe i biti spreman na kompromis. I to na kompromis između načela na kojima si dobio izbore i onih koja su ti potrebna za provođenje određenih politika – kaže politički psiholog Ivan Šiber.

Tomislav Tomašević prije točno 11 godina predvodio je prosvjed u Zagrebu, a sada bi mogao preuzeti grad