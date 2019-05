Žestok odgovor zastupnice: Sram vas može biti. Pogledajte se u ogledalo i zapitajte sami sebe 'jeste li normalni'

Vrh KBC-a Split smatra da ta ustanova nije povrijedila pravo na zaštitu osobnih podataka svoje pacijentice - saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić. Upravni sud u Splitu je pak nepravomoćno odbio tužbu koju je splitska bolnica podnijela s ciljem da poništi rješenje koje je prošle godine u korist zastupnice Mosta donijela Agencija za zaštitu osobnih podataka, piše Slobodna Dalmacija.

- Bili smo prikazani kao ustanova koja kasapi i uništava svoje pacijentice, bolnici je bio povrijeđen ugled, te je bilo dovedeno u pitanje povjerenje građana u ovu zdravstvenu ustanovu – među ostalim stoji u obrani koja očito nije prihvaćena.

Na sve to reagirala je i sama zastupnica Ivane Ninčević Lesandrić na Facebooku.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nije li ovo tek vrhunac price!?

PAZITE SAD OVO oni (vrh KBCa Split koje placaju porezni obveznici ) smatraju da je njima povridjen ugled! Ugled! I to ukazivanjem na problem koji ocito postoji godinama i treba ga rijesit! Znaci vise znaci neciji ugled nego neciji zivot???? Jel ja to dobro citam???? Jednoj bolnici vise znaci njen ugled nego zivot pacijenta koji je ovakvom traumom obiljezen za zivota, i to ne jedan nego ko zna o kolikom broju zena pricamo?? Nije im palo na pamet da zadovoljan pacijent znaci i bolji ugled!?

A to koliko je netko unisten i iskasapljen prozivljenom boli i traumom eto to cete bas vi odlucit umisto pacijenta! Kako se ja nosim s tim svaki dan, kako ja prozivljavam tu traumu, kako se ja nocu budim, s kojom mukom idem na preglede, kolike posljedice imam i kako one utjecu na moj zivot, molim vas recite mi temeljem cega ste vi to zakljucili? Da niste mozda u medjuvremenu prosli isti bolni zahvat kao i ja?

Kako se druge zene nose s tim, znate li?

Znate li da se mnoge jos uvijek nisu odlucile na trudnocu zbog toga, znate li da su nekima unisteni i brakovi, znate li? Znate li da su neke zene trajno emocionalno unistene?

Ah, da, ne znate!

Kako cete znat kad se niste udostojili ni pitati. Niste se udostojili niti pruziti nam strucnu pomoc nakon samog zahvata, ma i bilo kakav razgovor bi pomogao u takvim trenutcima.

Ma sram vas moze biti na ovakvim izjavama. Sram! SRAM!

Ako uopce znate sto je to!?

A to sto smatrate da ste izmedjuostalog imali pravo bez mog dopustenja iznosit detalje tipa sirine grlica moje maternice ciloj javnosti, ma dajte molim vas stanite sekund, pogledajte se u ogledalo i zapitajte sami sebe "jeste li normalni"!?"

Nadam se da je ovo prvi i zadnji put da se nesto ovako uopce dogodilo u nasoj drzavi, i da ce se svi gradjani/pacijenti osjecati sigurno da im se nikada nece dogoditi ovakav slucaj", stoji u objavi na Facebooku.

