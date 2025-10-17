Žene preuzimaju kormilo hrvatske poljoprivrede: AgroFemme okupila više od 120 žena koje mijenjaju lice hrvatskog sela

U zagrebačkom Majestic Parku danas je održana prva nacionalna konferencija AgroFemme – Snaga koja hrani svijet, posvećena ženama koje stvaraju, proizvode i vode u hrvatskoj poljoprivredi, agrobiznisu i ruralnom razvoju. Više od 120 poduzetnica, agronomkinja, proizvođačica, inovatorica i stručnjakinja iz svih dijelova Hrvatske okupilo se kako bi pokazale da žensko liderstvo na selu više nije iznimka – već pokret koji mijenja poljoprivredni pejzaž zemlje. Program konferencije obuhvatio je aktualne teme poput izgradnje osobnog brenda u poljoprivredi, pristupa potporama i EU fondovima iz ženske perspektive, digitalne transformacije OPG-ova te osnaživanja ruralnih zajednica.

Posebnu pozornost privukla je svečana prezentacija "sedam veličanstvenih žena", u kojoj su sudjelovale Željka Gudelj Velaga, ravnateljica Uprave za potpore, profesorica Branka Šakić Bobić s Agronomskog fakulteta, savjetnica Višnja Krapljan te najuzornije hrvatske seoske žene 2025. godine. Konferenciju je otvorila veleposlanica Republike Austrije Yvonne Tončić Sorinj, dok je inspirativno uvodno predavanje održala Christine Riepl iz Austrijskog saveza poljoprivrednica, na temu povezivanja i umrežavanja žena u agraru. U prvom panelu, "Od polja do vlastitog brenda", koji je moderirala doc. dr. sc. Marina Tomić Maksan s Odsjeka za agrarnu ekonomiku i informatiku Agronomskog fakulteta u Zagrebu, sudjelovale su Ines Dundović (OPG Petra), Martina Pernar Škunca (Paška sirana), Snježana Jakopović (Kuća magične trave) i Valerija Neduhal (OPG Neduhal).

Sudionice su razgovarale o brendiranju, kratkim lancima opskrbe i digitalnom marketingu kao ključnim alatima za jačanje vidljivosti žena u poljoprivredi. Drugi panel pod nazivom "Kako do financijskih sredstava i potpora bez stresa" vodila je Ana-Marija Špicnagel, direktorica IPS Konzaltinga i autorica popularnog podcasta Biznis je na selu, poznata pod nadimkom "Google za poljoprivrednike". Uz panel-rasprave, sudionice su imale priliku sudjelovati u radionicama i gastro masterclassu chefa Vedrana Stojanca, a predstavljene su i inovacije poput primjene dronova i umjetne inteligencije u vinogradarstvu. Organizatori, Gospodarski list i Infomart Zagreb, istaknuli su kako im je cilj da AgroFemme postane trajna platforma za žensko umrežavanje i razvoj ruralnih zajednica, potičući suradnju i razmjenu znanja među ženama u agraru.