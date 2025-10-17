Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
KONFERENCIJA ŽENA U AGROBIZNISU

Žene preuzimaju kormilo hrvatske poljoprivrede: AgroFemme okupila više od 120 žena koje mijenjaju lice hrvatskog sela

Foto: PR PROMO
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 17:48

Posebnu pozornost privukla je svečana prezentacija "sedam veličanstvenih žena", među kojima su bile Željka Gudelj Velaga, Branka Šakić Bobić, Višnja Krapljan te najuzornije hrvatske seoske žene 2025. godine

U zagrebačkom Majestic Parku danas je održana prva nacionalna konferencija AgroFemme – Snaga koja hrani svijet, posvećena ženama koje stvaraju, proizvode i vode u hrvatskoj poljoprivredi, agrobiznisu i ruralnom razvoju. Više od 120 poduzetnica, agronomkinja, proizvođačica, inovatorica i stručnjakinja iz svih dijelova Hrvatske okupilo se kako bi pokazale da žensko liderstvo na selu više nije iznimka – već pokret koji mijenja poljoprivredni pejzaž zemlje. Program konferencije obuhvatio je aktualne teme poput izgradnje osobnog brenda u poljoprivredi, pristupa potporama i EU fondovima iz ženske perspektive, digitalne transformacije OPG-ova te osnaživanja ruralnih zajednica.

Posebnu pozornost privukla je svečana prezentacija "sedam veličanstvenih žena", u kojoj su sudjelovale Željka Gudelj Velaga, ravnateljica Uprave za potpore, profesorica Branka Šakić Bobić s Agronomskog fakulteta, savjetnica Višnja Krapljan te najuzornije hrvatske seoske žene 2025. godine. Konferenciju je otvorila veleposlanica Republike Austrije Yvonne Tončić Sorinj, dok je inspirativno uvodno predavanje održala Christine Riepl iz Austrijskog saveza poljoprivrednica, na temu povezivanja i umrežavanja žena u agraru. U prvom panelu, "Od polja do vlastitog brenda", koji je moderirala doc. dr. sc. Marina Tomić Maksan s Odsjeka za agrarnu ekonomiku i informatiku Agronomskog fakulteta u Zagrebu, sudjelovale su Ines Dundović (OPG Petra), Martina Pernar Škunca (Paška sirana), Snježana Jakopović (Kuća magične trave) i Valerija Neduhal (OPG Neduhal).

Sudionice su razgovarale o brendiranju, kratkim lancima opskrbe i digitalnom marketingu kao ključnim alatima za jačanje vidljivosti žena u poljoprivredi. Drugi panel pod nazivom "Kako do financijskih sredstava i potpora bez stresa" vodila je Ana-Marija Špicnagel, direktorica IPS Konzaltinga i autorica popularnog podcasta Biznis je na selu, poznata pod nadimkom "Google za poljoprivrednike". Uz panel-rasprave, sudionice su imale priliku sudjelovati u radionicama i gastro masterclassu chefa Vedrana Stojanca, a predstavljene su i inovacije poput primjene dronova i umjetne inteligencije u vinogradarstvu. Organizatori, Gospodarski list i Infomart Zagreb, istaknuli su kako im je cilj da AgroFemme postane trajna platforma za žensko umrežavanje i razvoj ruralnih zajednica, potičući suradnju i razmjenu znanja među ženama u agraru.

FOTO Pogledajte kako izgleda luksuzni stan od pola milijuna eura u srcu Zagreba
1/13
Ključne riječi
konferencija Agronomija poljoprivreda AgroFemme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još