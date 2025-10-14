Podravka Agri ponovila se s 22 nova John Deerea

Broj poljoprivrednih strojeva Podravke Agri od ovog je tjedna veći za dvadeset i dva nova traktora John Deere, serije 6, koji su službeno preuzeti u prostorima tvrtke Novocommerce International, zastupnika kompanije John Deere za Hrvatsku, priopćili su iz te tvrtke u sastavu Podravka Grupe. Ističu kako je riječ o traktorima srednje kategorije koji će se najviše koristiti u poslovima međuredne kultivacije, uređenju usjeva i internog transporta u ratarskim radovima u sve tri velike kompanije u sastavu Podravke Agri. Desetak traktora posebno je namijenjeno za korištenje u povrtlarstvu koje zauzima sve veće površine na lokacijama u okolici Vinkovaca i Vukovara. Željko Erceg, član Uprave Podravke Agri, rekao je kako preuzimanjem novih traktora John Deere završavaju jedan investicijski ciklus u novu poljoprivrednu mehanizaciju vrijedan 43 milijuna eura.

– Ovo je posljednji set mehanizacije koji nam je stigao i iznimno smo zadovoljni što je riječ o strojevima visoke kvalitete i napredne tehnologije koji olakšavaju automatizaciju procesa u poljoprivredi. Podravka Agri posvećena je inovacijama, posebno u digitalizaciji i automatizaciji, pa nam ovakva suvremena mehanizacija omogućuje ostvarenje ciljeva – naglasio je Erceg.

– Suradnja s kompanijama koje posluju u sastavu Podravke Agri iznimno nam je važna. Ova 22 traktora serije 6 najvažniji su dio isporuke cjelokupnog paketa u kojem je još nekoliko strojeva koji će stići do kraja godine. Siguran sam da će ovi strojevi povećati produktivnost i učinkovitost na poljima i omogućiti poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje – rekao je pak Manuel Januš, direktor Novocommerce Internationala. Među karakteristikama novih traktora posebno se ističu JD link, telematsko rješenje koje omogućuje praćenje kretanja stroja i njegovih performansi koje se automatski učitavaju u centralnom sustavu praćenja podataka.