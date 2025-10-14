Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PODRAVKA INVESTIRA

Podravka Agri ponovila se s 22 nova John Deerea

storyeditor/2025-10-14/Podravka_Agri_preuzimanje_22_traktora.jpg
Foto: Podravka Agri
1/2
Autor
Jolanda Rak Šajn
14.10.2025.
u 20:11

Preuzimanjem novih traktora završava investicijski ciklus u poljoprivrednu mehanizaciju vrijedan 43 mil. eura, rekao je Ž. Erceg član Uprave

Broj poljoprivrednih strojeva Podravke Agri od ovog je tjedna veći za dvadeset i dva nova traktora John Deere, serije 6, koji su službeno preuzeti u prostorima tvrtke Novocommerce International, zastupnika kompanije John Deere za Hrvatsku, priopćili su iz te tvrtke u sastavu Podravka Grupe. Ističu kako je riječ o traktorima srednje kategorije koji će se najviše koristiti u poslovima međuredne kultivacije, uređenju usjeva i internog transporta u ratarskim radovima u sve tri velike kompanije u sastavu Podravke Agri. Desetak traktora posebno je namijenjeno za korištenje u povrtlarstvu koje zauzima sve veće površine na lokacijama u okolici Vinkovaca i Vukovara. Željko Erceg, član Uprave Podravke Agri, rekao je kako preuzimanjem novih traktora John Deere završavaju jedan investicijski ciklus u novu poljoprivrednu mehanizaciju vrijedan 43 milijuna eura.

– Ovo je posljednji set mehanizacije koji nam je stigao i iznimno smo zadovoljni što je riječ o strojevima visoke kvalitete i napredne tehnologije koji olakšavaju automatizaciju procesa u poljoprivredi. Podravka Agri posvećena je inovacijama, posebno u digitalizaciji i automatizaciji, pa nam ovakva suvremena mehanizacija omogućuje ostvarenje ciljeva – naglasio je Erceg.

– Suradnja s kompanijama koje posluju u sastavu Podravke Agri iznimno nam je važna. Ova 22 traktora serije 6 najvažniji su dio isporuke cjelokupnog paketa u kojem je još nekoliko strojeva koji će stići do kraja godine. Siguran sam da će ovi strojevi povećati produktivnost i učinkovitost na poljima i omogućiti poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje – rekao je pak Manuel Januš, direktor Novocommerce Internationala. Među karakteristikama novih traktora posebno se ističu JD link, telematsko rješenje koje omogućuje praćenje kretanja stroja i njegovih performansi koje se automatski učitavaju u centralnom sustavu praćenja podataka.

Ključne riječi
poljoprivreda automatizacija traktori Podravka Agri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NAJVEĆA TRAGEDIJA U HRVATSKOM ZDRAVSTVU

Kobni listopad: Smrt je kosila pacijente u bolničkim centrima za hemodijalizu u Zagrebu, Puli, Rijeci...

Listopad 2001. godine crnim je slovima upisan u povijest hrvatskog zdravstva. Tog je mjeseca, u samo tjedan dana, umrlo čak 23 pacijenata čiji je život ovisio o hemodijalizi. Iako je informaciju o prvim misterioznim smrtima pacijenata, prema riječima tadašnje ravnateljice KBC Zagreb, prof. Sante Večerine, Ministarstvo zdravstva imalo još u petak navečer, šutnja je prekinuta tek u nedjelju, nakon što je naša novinarka, Diana Glavina otkrila aferu te je 14. listopada 2001., Večernji list prvi objavio potresnu vijest o najvećoj tragediji u hrvatskom zdravstvu.

Učitaj još