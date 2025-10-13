Ovo je prva ovakva plantaža zasađena u Hrvatskoj, prvi značajni prinosi za tri do pet godina

Znanje, inovativne tehnologije i povezivanje ključni su za razvoj održive poljoprivrede, zaključak je međunarodne konferencije u Trilju koja je okupila znanstvenike iz 20 zemalja. Raspravljalo se o nekemijskim metodama suzbijanja korova te prilagodbi Europskom zelenom planu i zajedničkoj poljoprivrednoj politici, piše HRT.

Na 50 hektara državnog zemljišta u Ugljanima kraj Trilja zasađeno je 18 tisuća stabala badema, 12 tisuća pistacija, vinova loza i divlje šparoge. Prvi značajniji prinosi očekuju se za tri do pet godina.

– Uz ekološke proizvode, značajne su i ekološke prednosti. Ne koristimo pesticide ni herbicide, sve je mehanički, a energija za preradu dolazi iz vlastitih sustava, izjavio je Juraj Ivanković, konzultant tvrtke za proizvodnju, otkup i distribuciju voća i povrća.

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin naglasio je potencijal poljoprivrednog sektora u cetinskom kraju zahvaljujući povoljnoj klimi. Ravnateljica CEKOM-a 3LJ Jelena Ružić istaknula je važnost suradnje znanstvenika i proizvođača.

– Bez znanosti nema napretka. Edukacija i primjena znanstvenih spoznaja u praksi ključne su, a nadam se da će poduzetnici više surađivati s akademskom zajednicom, rekla je Ružić. Znanstvenici su upozorili na izazove klimatskih promjena i tržišnih poremećaja.

– Tradicionalna proizvodnja hrane sve je teža. Potrebno je udružiti znanje i energiju za praktičnu primjenu, istaknula je dr. sc. Amra Bratovčić s Tehnološkog fakulteta u Tuzli.

– Cilj je održivi razvoj uz smanjenje zagađenja. EU je usvojila Zeleni plan kojim se do 2030. smanjuju sredstva za zaštitu bilja, zamjenjujući stare pripravke novima, objasnio je izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš, dekan Agromediteranskog fakulteta u Splitu. Projekt uključuje partnere iz 20 zemalja koji istražuju nekemijske metode suzbijanja korova u nasadima ljekovitog i aromatičnog bilja.

– Organska poljoprivreda je budućnost. Potrebne su nove tehnologije i suradnja, a Europa je na pravom putu, rekla je dr. sc. Juliana Navarro Rocha iz Španjolske.

– Prilagodili smo zakone i spremni smo za daljnje korake, izjavio je Pawel Sobczyk iz zaklade Pro Civis. Državni tajnik Tugomir Majdak podsjetio je na uspješan program ruralnog razvoja od 2013. i najavio novu strategiju do 2027. Cilj je da ekološka proizvodnja dosegne 25 posto ukupne poljoprivredne proizvodnje.

– Još nismo blizu tog cilja, ali nove mjere trebale bi potaknuti ekološku proizvodnju, rekao je Andrija Polić, vlasnik agroturističkog imanja.