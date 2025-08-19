Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VUKOVAR

Žena (70) pala s električnog romobila i teško se ozlijedila, nije imala kacigu

Zagreb: Električni romobil je prijevozno sredstvo kojeg vole djeca i odrasli
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
19.08.2025.
u 12:25

Prema navodima iz policije radi počinjenih prekršaja kojima je uzrokovana prometna nesreća vozačici će biti izdan prekršajni nalog dok će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnijeto posebno izvješće.

Mjesecima unazad mediji i policija ukazuju koliko su romobili postali česta pojava na našim prometnicama ali i isto tako koliko je njihovo korištenje na nedozvoljen način i brza vožnja postala opasna. Tijekom tog vremena imali smo na desetine padova kao i teških tjelesnih ozljeda u kojima, gotovo u pravilu, stradavaju djeca i mladi. Međutim, 70-godišnjakinja iz Vukovara je odlučila pokazati kako romobil mogu voziti i naši sugrađani treće životne dobi pri čemu nije razmišljala o opasnostima. Tako je pri vožnji romobila 70-godišnjakinja pala i zadobila teške tjelesne ozljede.

-Jučer, 18. kolovoza oko 09,25 sati u Vukovaru, 70-godišnjakinja je upravljala osobnim prijevoznim sredstvom - električnim romobilom, krećući se kolnikom ulice, što nije dopušteno, i bez zaštitne kacige na glavi. Tijekom vožnje nije prilagodila brzinu kretanja osobini ceste te je izgubila nadzor nad romobilom i pri padu zadobila teške tjelesne ozljede – stoji u priopćenju PU.

Prema navodima iz policije radi počinjenih prekršaja kojima je uzrokovana prometna nesreća vozačici će biti izdan prekršajni nalog dok će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnijeto posebno izvješće.

Ključne riječi
električni romobil Vukovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još