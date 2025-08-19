Žena (70) pala s električnog romobila i teško se ozlijedila, nije imala kacigu

Mjesecima unazad mediji i policija ukazuju koliko su romobili postali česta pojava na našim prometnicama ali i isto tako koliko je njihovo korištenje na nedozvoljen način i brza vožnja postala opasna. Tijekom tog vremena imali smo na desetine padova kao i teških tjelesnih ozljeda u kojima, gotovo u pravilu, stradavaju djeca i mladi. Međutim, 70-godišnjakinja iz Vukovara je odlučila pokazati kako romobil mogu voziti i naši sugrađani treće životne dobi pri čemu nije razmišljala o opasnostima. Tako je pri vožnji romobila 70-godišnjakinja pala i zadobila teške tjelesne ozljede.

-Jučer, 18. kolovoza oko 09,25 sati u Vukovaru, 70-godišnjakinja je upravljala osobnim prijevoznim sredstvom - električnim romobilom, krećući se kolnikom ulice, što nije dopušteno, i bez zaštitne kacige na glavi. Tijekom vožnje nije prilagodila brzinu kretanja osobini ceste te je izgubila nadzor nad romobilom i pri padu zadobila teške tjelesne ozljede – stoji u priopćenju PU.

Prema navodima iz policije radi počinjenih prekršaja kojima je uzrokovana prometna nesreća vozačici će biti izdan prekršajni nalog dok će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnijeto posebno izvješće.