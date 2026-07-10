Zemlje trebaju odbiti nastojanja Irana da kontrolira Hormuz - dokument UN-a

Zemlje bi trebale odbiti nastojanja Irana da uvede suverenitet nad Hormuškim tjesnacem i "jednostrane odluke" iranskog tijela za kontrolu tog važnog prometnog pravca, objavilo je u petak upravno tijelo UN-ove agencije za međunarodnu plovidbu. UN-ova Međunarodna pomorska organizacija (IMO) sa sjedištem u Londonu je odgovorna za sigurnost internacionalnog pomorskog prometa i sprječavanje onečišćenja te se sastoji od 176 država članica.

Zaštita ključnih vodenih puteva bila je tema ovotjednog sastanka upravnog vijeća IMO-a koje ima 40 članova. Vijeće je "snažno osudilo" odluku Irana da "osnuje tijelo za kontrolu prometa kroz tjesnac", piše u zaključcima sastanka koji nisu obvezujući. U njima se pozivaju članice da ne priznaju "iranski suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, njegovu nadležnost nad pomorskim zonama drugih zemalja u i oko tjesnaca i odluke Irana kojima je cilj onemogućavanje i ometanje međunarodne plovidbe i prava na prolaz tjesnacem"

Nedavno osnovana iranska Uprava za prolaz Perzijskim zaljevom savjetovala je u lipnju da se nijednom brodu ne omogući prolaz kroz Hormuz "bez valjane dozvole" tog tijela. Iran, koji nema predstavnika u vijeću, poručio je sudionicima sastanka IMO-a da odbija "selektivne, politički motivirane i pravno neutemeljene optužbe" na svoj račun. Iran nije potpisnik međunarodne pomorske konvencije UNCLOS i ne obvezuje ga režim plovidbe uspostavljen tim dokumentom, rekli su iranski izaslanici.