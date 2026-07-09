Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASPAD PRIMIRJA

Trump je odigrao na pogrešnu kartu: Rat iscrpljivanja mogao bi trajati godinama

Autor
Hassan Haidar Diab
09.07.2026.
u 21:00

Sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana 'izdržao' je samo nekoliko tjedana

Rat između SAD-a i Irana ponovno je ušao u najopasniju fazu od lipanjskog primirja. Nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, američka vojska pokrenula je novi val udara na Iran, a prema dostupnim izvješćima, meta su bile iranske radarske, pomorske, protuzračne i zapovjedne službe povezane s nadzorom tjesnaca. Iran je odgovorio napadima na američke baze i saveznike u Zaljevu, uključujući područja Kuvajta, Bahreina i Katara te Jordan, što znači da se sukob više ne vodi samo između Washingtona i Teherana, nego prijeti cijeloj regiji.

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Donald Trump SAD Iran

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
21:31 09.07.2026.

Bijasmo pod dojmom da je Trump tamo uništio sve i da su Iranu ostale samo drvene žlice. Kako sad ima još što gađati!?

Avatar Next Level
Next Level
21:10 09.07.2026.

Ušli su u infinite loop Irana....Iran ih je nadigrao a plaća cijeli svijet

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!