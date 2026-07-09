Trump je odigrao na pogrešnu kartu: Rat iscrpljivanja mogao bi trajati godinama

Rat između SAD-a i Irana ponovno je ušao u najopasniju fazu od lipanjskog primirja. Nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, američka vojska pokrenula je novi val udara na Iran, a prema dostupnim izvješćima, meta su bile iranske radarske, pomorske, protuzračne i zapovjedne službe povezane s nadzorom tjesnaca. Iran je odgovorio napadima na američke baze i saveznike u Zaljevu, uključujući područja Kuvajta, Bahreina i Katara te Jordan, što znači da se sukob više ne vodi samo između Washingtona i Teherana, nego prijeti cijeloj regiji.