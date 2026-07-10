Nova eskalacija: Izraelci dostavili obavještajne podatke. 'Ovo je novi plan Irana za ubojstvo Trumpa'

Izrael je Sjedinjenim Američkim Državama proslijedio nove obavještajne podatke za koje tvrdi da upućuju na novi iranski plan za ubojstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa , rekli su izvori upoznati sa slučajem za The Wall Street Journal. Takva saznanja predstavljala bi novu eskalaciju u ratu između Washingtona i Teherana. Iran već godinama otvoreno prijeti odmazdom protiv Trumpa zbog ubojstva Kasema Sulejmanija, jednog od najvažnijih generala Iranske revolucionarne garde, koji je ubijen tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata. Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu odbilo je komentirati navode. Bijela kuća uputila je novinare na izjave koje je Trump dao u srijedu. Govoreći novinarima u Ankari, Trump je tada aludirao na prijetnje vlastitom životu.

"Žele ukloniti američkog čelnika – mene", rekao je. "Nalazim se na svakom popisu. Jutros sam vidio da sam na baš svakom njihovu popisu. Dosad sam, pretpostavljam, imao malo sreće, ali možda to neće trajati još dugo". Odnosi između Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua posljednjih su se tjedana pogoršali jer su se njihovi interesi razišli oko nastavka rata s Iranom. Netanyahu se zauzima za nastavak napada na Iran i ostvarivanje dodatnih ratnih ciljeva. Trump, s druge strane, traži izlaz iz sukoba, upozoravajući da bi nastavak rata mogao teško pogoditi globalno gospodarstvo. Sjedinjene Države prošlog su mjeseca s Iranom postigle krhko primirje. Trump i Netanyahu razgovarali su u četvrtak, objavio je ured izraelskog premijera, navodeći da su se dvojica čelnika dogovorila o nastavku "koordinacije između dviju zemalja". Trump je također Netanyahua izvijestio o nedavnim američkim aktivnostima u Perzijskom zaljevu, stoji u priopćenju.

Na pogrebu ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Khamneija okupljeni su uzvikivali pozive na Trumpovu smrt, a razvijen je i transparent s porukom: "Ubit ćemo Trumpa". Trump i Netanyahu često su razgovarali na početku rata u Iranu. Netanyahu je tada tijekom kasnonoćnih telefonskih razgovora američkog predsjednika izvještavao o različitim metama i izraelskim obavještajnim podacima, ranije je izvijestio WSJ. Dvojica čelnika nastavila su razgovarati, ali njihov odnos pokazuje sve više znakova pogoršanja, posebno nakon niza napetih telefonskih razgovora.

Foto: REUTERS