Željko Travica štrajka glađu u zatvoru, obitelj nezadovoljna odnosom suda prema njemu

U nekoliko posljednjih godina suđenje za ratni zločin nekadašnjem pripadniku Teritorijalne obrane Mirkovci Željku Travici jedno je od onih koje izaziva najviše pozornosti medija. Travicu se tereti da je kao pripadnik TO, od 2. do 4. listopada 1991. godine, u Ceriću, nedaleko od Vinkovaca, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički i psihički ih zlostavljao te nakon toga ubijao. DORH sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-ovaca iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a na graničnom prijelazu Calais (Francuska) uhićen u listopadu prošle godine, suđenje mu je započelo početkom siječnja ove godine, a sad već desetak dana štrajka glađu jer su mu, kako je rekao na suđenju, povrijeđena ljudska prava i pravo na obranu te jer sudsko vijeće odbija njegove svjedoke od kojih su neki i izravni svjedoci događaja za kojeg se tereti.

– Mislim da sam unaprijed osuđen za djela koja nisam počinio i koja su izmišljena na temelju lažnih optužbi. Ja nemam apsolutno nikakvu krivicu. Štrajk glađu ću prekinuti ako se prihvate prijedlozi moje obrane – rekao je Travica na suđenju.

Njegov sin Aleksandar Travica potvrdio nam je kako je sudsko vijeće odbilo niz svjedoka obrane kao i da je Nebojša Veselinović, koji je svjedočio putem video linka, rekao kako Travica nema nikakve veze s optužnicama za koje se tereti te da je pripadnike policije i HOS-a pobio M.G. iz Mirkovaca koji je par dana poslije pobjegao u Srbiju.

– Sudsko vijeće ne želi prihvatiti niti svjedočenja dvojice izravnih sudionika događaja kod „crvene kuće“ u Ceriću, gdje su se dogodila ta ubojstva, a gdje moj otac uopće nije niti bio tog dana. Oni su dali svoje izjave koje su ovjerene i koje kažu sve. I moj otac je da se sazna istina o svemu, a jedan od razloga je da se skine ljaga s njegovom imena jer njega znaju mnogi ljudi u Vinkovcima i okolici. Mislim kako bi u cilju Državnog odvjetništva trebalo biti da kazne pravi krivci – rekao je Aleksandar Travica.

Jedan od svjedoka, kojeg sudsko vijeće ne poziva, je i hrvatski umirovljeni policajac Ivan Bartolić, koji je kao policajac radio i prije Domovinskog rata.

– Željka Travicu sam poznavao od prije i on mi je 13. svibnja 1991. godine spasio život u Mirkovcima pri čemu je riskirao svoj život. Napisao sam svoju izjavu koju sam ovjerio kod javnog bilježnika i predao na sud, a spreman sam i da svjedočim kad god me sud pozove. Smatram da čovjek karaktera Željka Travice ne bi mogao počiniti takav zločin ali isto tako i da odgovorni za ratni zločin u Ceriću moraju odgovarati ali oni koji su ga i počinili – rekao nam je Bartolić.

Prisjetio se kako je tog 13. svibnja u njega i još jednog prijatelja, inače Srbina, pucana s leđa iz automatskog oružja dok su se udaljavali automobilom. Tom prilikom je Bartolić pogođen s dva metka, a vozač, koji se nije mogao sagnuti radi upravljača vozila, s pet i on je preminuo. Kaže da je izlaskom iz vozila pao u nesvijest te da mu je, kada je došao sebi, prišla osoba s automatskom puškom i htjela ga ubiti pri tome mu psujući majku ustašku i slično.

– Mislio sam da sam gotov ali tada sam vidio čovjeka kako prilazi sa strane i govori kako ja nemam veze s ustašama. Odgurnuo je tog čovjeka s puškom, koji me je tada udario nogom u glavu, uzeo me u ruke i odnio do automobila. Tada mi je rekao da će biti u sve u redu i da idem u bolnicu. Tek tada sam prepoznao da se radi o Željku Travici. Poslije sam svima pričao da mi je on spasio život – rekao nam je Bartolić. Dodao je i kako se 1992. godine u Vinkovcima govorilo i da je Travica spasio živote i troje maloljetnika ali da o tom događaju nema više informacija.

– Sudsko vijeće preuzima odgovornost hoće li i koliko svjedoka prihvatiti. Ranije ste govorili i da vam ne omogućavamo odgovarajuću medicinsku skrb, a mi smo vam po tom pitanju odobrili sve što ste zatražili. Ako ćete štrajkati glađu, to je vaša odluka, a mi donosimo odluke na temelju sudskog spisa i izvedenih dokaza – rekao je predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović.