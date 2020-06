Željka Markić o pobačaju: Nije istina da žena može raditi što hoće, to nije njezino tijelo

Hod za život je prvi put održan danas u Sisku, u organizaciji U ime obitelji, pohodili su ga i sisački biskup Vlado Košić te neki političari kao Željko Glasnović, Marijana Petir i MOST-ov Nikola Grmoja, a bila je tamo naravno i Željka Markić, koja je gostovala u RTL Danas.

''Mi hodamo zato da bismo izložili u javnosti važnost da dijete zaštitimo na svaki mogući način istovremeno se brinući za njegovu majku i mislim da je nepošteno da u Hrvatskoj jedan dobar dio žena nema informaciju o tome da srce njezina djeteta kuca od 18. dana, da kad se radi pobačaj njezino dijete osjeća bol, da ona ima opcije odlučiti, ima ljudi koji žele pomoći da ona svoje dijete zadrži i mislim da je to jako važno'', ustvrdila je Markić.

Osvrnuvši se na tvrdnje kako je riječ o ženinom tijelu, Markić je ustvrdila da je ''to neistina''. ''To nije njezino tijelo. Žena u svom tijelu, žena se rađa s organom koji ima jednu jedinu funkciju, a to je da ako ikada u životu ostane trudna, nosi to dijete. Ono što raste u njezinom tijelu je drugi čovjek, drugog spola, drugog genetskog koda, ona može nositi dječaka ili djevojčicu, on ima drugu krvnu grupu, prema tome - da, to je komplicirana situacija, mi sve žene znamo da je, ali trebamo o njoj ozbiljno razgovarati. Te parole - to je moje tijelo - ne, čekaj, to je tvoje tijelo i u njemu tijelo jednog drugog čovjeka''.

S obzirom na to da je ranije zagovarala ujedinjenje desnice, a to se nije dogodilo, Markić je kazala:

''Ja sam zagovarala da se stvori zajednička platforma onih koji dijele dovoljno vrijednosti da mogu zajedno izaći i zalagala sam se da Domovinski pokret i MOST naprave zajedničku platformu i jako mi je žao da nisu jer mislim da bi to sada osiguralo im puno jasniju kampanju i omogućilo bi puno bolji izborni rezultat i pritisak na HDZ i SDP da se pokažu kakvi jesu i da možemo očekivati promjene u Hrvatskoj koje su nam nužne. Gdje je puklo, to njih morate pitati''.

Na pitanje za što se točno zalaže - trebaju li se žene konzultirati s obitelji oko pobačaja i što je sa silovanim ženama, Markić je odvratila:

''Mislim da je to nametnuto pitanje, novinari ga stalno postavljaju. Htjela sam reći da je iskorištavanje silovanih žena za ovu političku kampanju, bilo od strane medija, bilo od strane političara, potpuno neprikladno. Imala sam priliku u životu intervjuirati i prikupljati svjedočanstva žena koje su bile silovane u ratu, žena koje su nažalost prekinule život svojega djeteta, žene koje su ga zadržale i smatram da je to toliko teška tema da o njoj politizirati na ovaj način ... Ja smatram da život počinje začećem i da ga treba štititi od začeća do prirodne smrti. Istovremeno smatram da je užasno važno u Hrvatskoj u javnom prostoru govoriti o činjenicama''.

''Da smatram da je sada moj prvi zadatak da se angažiram oko zakona, ja bih se angažirala oko zakona. Naravno, zakoni trebaju štititi čovjekov život, ali mene zanima da li u javnosti ... Koliko je, znate li, silovano žena prošle godine u Hrvatskoj? Prema statistikama - 15 - to je puno previše, svaki mjesec barem jedna žena da je prijavila, računa se da je taj broj još veći. Ja mislim da je to tema o kojoj trebamo razgovarati imajući u vidu koliko takvih potencijalnih slučajeva možemo imati'', kazala je Markić.

No upitana da se jasno odredi: da ili ne, odvratila je: ''Ja mislim da žena treba ozbiljno o toj temi razmisliti, treba imati sve informacije o tome da život počinje začećem, treba znati kako njeno dijete izgleda, treba primiti pomoć kao žrtva nasilnog čina i onda vidjeti kako joj se može najviše može pomoći''.

Na pitanje slaže li se onda s Miroslavom Škorom, kazala je: ''Ja se slažem sa samom sobom. Upravo ovim što sam rekla - da mislim da je jako važno da imamo u fokusu tu ženu. Meni moj temeljni interes u svim aktivnostima nije da pobijedi gospodin Škoro, gospodin Plenković ili netko drugi''.

Na primjedbu da to nije jasno ni da, niti ne, kaže je: ''Mislim da je jako jasno i konkretno''.

''Mislim da je važno govoriti o onome što je bit - je li ono što žena nosi dijete, ako jest - onda o tome trebamo razgovarati na jedan način, a jest dijete - potvrdili su to medicinski fakulteti. Ako nije dijete, onda možemo raditi što želimo, a banaliziranje te teme na ovakav način je sramota i šteti i ženama i djeci. Nama se iza svakoga Hoda za život jave žene koje kažu - drago mi je da ste to napravili, ohrabrila sam se imati svoje dijete'', kazala je Markić i poručila: ''Ne želim da me se manipulira izjašnjavanjem''.