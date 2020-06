Novinarka RTL-a objasnila vulgarne riječi protivnicima pobačaja: 'To je pljuska svakom normalnom čovjeku'

Novinarka RTL-a Danka Derifaj jučer je među prvima reagirala na društvenim mrežama na izjave političarao silovanju i pobačaju. Podsjetimo, prvo je Nino Raspudić na N1 televiziji kazao kako bi zabranio pobačaj čak i silovanim ženama, a zatim je Miroslav Škoro gostujući na Večernji TV rekao kako je osobno protiv pobačaja, no kako ‘nije primitivan’ pa tako ne bi zabranio pobačaj. Dodao je kako silovane žene bi o istom trebale razgovarati s obitelji i zajednički donijeti odluku o pobačaju ili samo po nalogu obitelji. Derifaj je reagirala na svom Facebook profilu i uputila vulgarnu poruku.

- Muškarci nas uzeli u usta i ne puštaju. Po***dila sam. O***bite više od moje maternice i moje pi**e, isto tako i od onih moje prijateljice, kolegice, majke, kćeri ili bilo koje druge žene. Ima da nas pustite na miru i poštujete. A za sve koji će se zgroziti nad mojim rječnikom nek’ usmjere svoje zgražanje prema onima što bi gospodarili tuđim tijelom. Moja maternica, moja stvar, moje tijelo moja stvar, moja pi**a, moja stvar i nema te sile koja će njom gospodariti - napisala je Derifaj koja je danas za Slobodnu Dalmaciju objasnila svoje riječi.

- To je bio spontani komentar nakon što sam cijeli dan bila iskopčana od vijesti, kao što sam i napisala. Otvorila sam kasno navečer društvene mreže i kad sam vidjela što je tema, žensko pravo izbora što treba, mora, hoće ili neće odlučiti nakon što je silovana bila sam strašno potresena. Ne znam što me više pogodilo, činjenica da se koristi jedan duboko traumatičan, nasilan, odvratan čin na štetu žene - silovanje, kao temelj za raspravu o njezinoj slobodnoj volji i pravu na izbor ili da se ta rasprava uopće vodi danas u 21. stoljeću kad je pred čovječanstvom toliko drugih izazova na koje treba reagirati.

Foto: Facebook

To je pljuska svakom normalnom čovjeku, pljuska elementarnom civilizacijskom dosegu koji podrazumijeva da su svi ljudi slobodni, to je, u najmanju ruku nepristojna rasprava koja ulazi duboko u žensku intimu, i na takav, nepristojan način sam i odgovorila. Inače, ne koristim prostote u izrazu, svakako ne u javnom prostoru, ali u ovom slučaju je to bilo zaista nagonski odgovor, potreba da se branim kao žena, da branim svaku drugu ženu, svako ljudsko biće od retrogradne ideje da nismo slobodni ljudi, da svatko od nas nema jednako pravo gospodariti svojim životom i tijelom. Pojedince koji nameću ovakav, srednjovjekovni diskurs ne zanima slobodno društvo, slobodni muškarci i žene, bili iskreni ili ne u svojim idejama, to su ljudi opasnih namjera. Oni ne žele da smo svi mi, i muškarci i žene, slobodni ljudi - kazala je Derifaj koja nije očekivala da će njene riječi podići toliku prašinu, budući da je pisala na svom privatnom Facebook profilu. Dobila je i puno komentara, pozitivnih i negativnih.

- Ima svakakvih reakcija, recimo dosta su mi zanimljive prijetnje koje se referiraju na moj spolni organ i glagole koji idu uz njega, verbalne akrobacije koji krenu od podloge "ja sam žensko, a tako se dama ne izražava", pa im to dođe kao dozvola za vrijeđanje. Tu podvalu o damama koje ne psuju, ne podižu glas, ne govore o neugodnim stvarima, zapravo uvijek su ugodne, koja se ženama nameće da bi bile pristojne, pokorne i ponizne, nikad nisam doživljavala. To nisu argumenti za ništa, ali su dobar pokazatelj visoke razine mizoginije, ženomrzilaštva u društvu oko nas. Ukupno, takvih je komentara malo u odnosu na one koji potpisuju moje riječi, zahvaljuju, čestitaju, ljubazni su. Bilo je i među njima onih kojima je zasmetao "prostakluk", ali su napomenuli da je opravdan obzirom na temu, to mi je simpatično. Također, javilo mi se par ljudi koji ljubazno nude da mole za mene, hvala im na dobroj volji - rekla je Derifaj.