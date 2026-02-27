JD Vance: Nema šanse da će Amerika krenuti u dugotrajni rat s Iranom, ali Trump razmatra vojni udar

Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je u četvrtak da, iako predsjednik Donald Trump i dalje razmatra vojne udare protiv Irana, "nema šanse" da bi takvi udari doveli do toga da se Sjedinjene Države uključe u višegodišnji, dugotrajni rat. U razgovoru za The Washington Post, Vance je rekao da ne zna što će Trump učiniti u vezi s Iranom, opisujući mogućnosti koje uključuju vojne udare "kako bi se osiguralo da Iran nema nuklearno oružje" ili "rješavanje problema diplomatskim putem". "Ideja da ćemo godinama biti u bliskoistočnom ratu bez kraja na vidiku - nema šanse da se to dogodi", rekao je u intervjuu po povratku u Washington s događaja u Wisconsinu, opovrgavajući predviđanja nekih stručnjaka da neće biti lakog izlaska ako se Amerika uplete u veći sukob s Iranom. Vance je istaknuo da su prošlogodišnja operacija u Iranu i hvatanje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju bili "vrlo jasno definirani".

"Mislim da svi preferiramo diplomatsku opciju", rekao je Vance. "Ali to stvarno ovisi o tome što Iranci rade i što govore". Razgovori između SAD-a i Irana nastavljeni su u četvrtak u Ženevi usred velikog gomilanja američkih snaga oko Irana, iako nije postignuto nikakvo rješenje, a posrednici su rekli da će se pregovori nastaviti sljedeći tjedan. Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu priopćilo je u petak da će dopustiti dobrovoljni odlazak osoblja i članova njihovih obitelji iz Izraela zbog "sigurnosnih rizika", budući da diljem Bliskog istoka i dalje raste zabrinutost zbog opsega prelijevanja bilo kakve operacije na Iran. Ranije ovog tjedna, dijelu osoblja američkog veleposlanstva u Bejrutu i članovima njihovih obitelji naređeno je da napuste Libanon. Druga zapadna veleposlanstva u regiji još nisu slijedila te poteze.

Trump je otvoreno priznao da je zainteresiran za promjenu režima kako bi svrgnuo iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija, rekavši novinarima ovog mjeseca da bi to "bilo najbolje što bi se moglo dogoditi". Trenutna prisutnost američkih vojnih snaga u regiji među najvećima je u više od dva desetljeća, od prije početka rata u Iraku 2003. godine. Na pitanje bi li ranije, kao komentator i senator kritičan prema ratu u Iraku, mogao zamisliti da će sudjelovati u administraciji koja razmatra promjenu režima u inozemstvu, Vance je uz smijeh odgovorio: "Život ima svakakve neočekivane zaokrete. Mislim da je Donald Trump predsjednik koji stavlja 'Ameriku na prvo mjesto' i da provodi politike koje funkcioniraju za američki narod", tvrdi Vance. "Mislim da moramo izbjegavati ponavljanje grešaka iz prošlosti. Također mislim da moramo izbjegavati pretjerano učenje lekcija iz prošlosti. Samo zato što je jedan predsjednik upropastio vojni sukob ne znači da se više nikada ne možemo upustiti u vojni sukob. Moramo biti oprezni u vezi s tim, ali mislim da predsjednik jest oprezan".

Istaknuti komentatori unutar konzervativnog pokreta mjesecima su se javno prepirali oko američkog angažmana na Bliskom istoku, uključujući raspravu o tome kakav bi američki stav trebao biti prema Izraelu. Sve veći broj konzervativaca, posebno mladih, ogorčen je zbog kontinuirane vojne podrške američkom savezniku.