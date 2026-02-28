Šef Pentagona Hegseth kaže da će časnici prestati pohađati sveučilišta Ivy League

Američko ministarstvo obrane neće više slati časnike na tečajeve i studije na Ivy League sveučilišta, rekao je u petak šef Pentagona Pete Hegsteh, ocijenivši da su te obrazovne ustanove postale "antiameričke". Zabrana će stupiti na snagu od akademske godine 2026. na 2027., rekao je u videu na X-u. Trumpova administracija obrušava se na sveučilišta zbog niza pitanja, uključujući programe raznolikosti, transrodne politike i propalestinske prosvjede protiv izraelskog rata u Gazi. "Desetljećima, Ivy League i slične institucije obilato su crpile sredstva američkih poreznih obveznika, samo da bi postale tvornice antiameričkog ogorčenja i prijezira prema vojsci", rekao je Hegseth u videu na X-u.

"Naređujem potpuno i trenutačno otkazivanje svih programa pohađanja ministarstva rata na institucijama poput Princetona, Columbije, MIT-a, Browna, Yalea i mnogih drugih počevši sa sljedećom akademskom godinom", dodao je. Ranije ovaj mjesec Hegseth je rekao da će otkazati profesionalno vojno obrazovanje, stipendije i certifikacijske programe na sveučilištu Harvard.