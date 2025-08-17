Visoka predstavnica EU upozorava: 'Gorka stvarnost je da Rusija nema namjeru uskoro okončati ovaj rat'

Zelenskij osudio rusko odbijanje prekida vatre

Putin uvjerio Trumpa da primirje nije rješenje, već da treba ići prema direktnom dogovoru

Ruske snage napreduju na bojištu, prijete ukrajinskim gradovima u regiji Donbas

Europski čelnici razmatraju hoće li u ponedjeljak pratiti Zelenskog na sastanak s Trumpom u Washingtonu

09:22- Sjedinjene Američke Države su u subotu Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu, objavili su diplomatski izvori. Prema članku 5, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO.

"Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenskij na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

Bivši američki veleposlanik pri NATO-u Ivo Daalder izrazio je sumnju u vjerodostojnost prijedloga prema kojem bi Ukrajina mogla dobiti sigurnosna jamstva NATO saveznika bez punopravnog članstva u Savezu, piše Telegraph.. "Sumnjam da bi predsjednik Trump zaista bio spreman ući u rat s Rusijom zbog Ukrajine", rekao je, podsjetivši da ni ostale NATO članice nisu bile voljne vojno intervenirati kada je Rusija započela invaziju u veljači 2022.

Dodao je i kako u aktualnom političkom kontekstu Europa sve manje vjeruje da bi Sjedinjene Države pod Trumpovim vodstvom doista stale u njihovu obranu u slučaju napada, a isto vrijedi i za Ukrajinu – koja, kako kaže, neće ozbiljno računati na zaštitu dok ne postane punopravna članica NATO-a, organizacije čiji je glavni cilj upravo kolektivna obrana.

08:54- Potpredsjednica Europske komisije i visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas osvrnula se na X-u na situaciju. "Odlučnost predsjednika Trumpa da postigne mirovni sporazum je od ključne važnosti. EU i naši europski partneri radili su na usklađivanju s predsjednikom Trumpom uoči sastanka na Aljasci. No surova stvarnost je da Rusija nema namjeru uskoro okončati ovaj rat", tvrdi ona.

"Čak i dok su se delegacije sastajale, Rusija je pokrenula nove napade na Ukrajinu. Putin i dalje odugovlači pregovore, nadajući se da će time izbjeći odgovornost. Napustio je Anchorage bez ikakvih obveza za prekid nasilja. Sjedinjene Američke Države imaju moć prisiliti Rusiju na ozbiljne pregovore.

Europska unija surađivat će s Ukrajinom i SAD-om kako bi se spriječilo da ruska agresija uspije i kako bi se osigurao održiv mir. Moskva neće zaustaviti rat dok ne shvati da ga ne može nastaviti. Europa će zato nastaviti pružati potporu Ukrajini, uključujući rad na 19. paketu sankcija protiv Rusije. Europska sigurnost nije predmet pregovora. Pravi uzrok rata je imperijalistička vanjska politika Rusije, a ne neka izmišljena neravnoteža u europskoj sigurnosnoj arhitekturi", stoji u objavi. President Trump’s resolve to get a peace deal is vital.



08:32 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko odbijanje provedbe prekida vatre, rekavši da "komplicira situaciju" u postizanju mirovnog plana koji je tražio Donald Trump nakon sastanka s Vladimirom Putinom, javlja afp. "Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju. Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze", napisao je Zelenski na svojim društvenim mrežama u noći sa subote na nedjelju.

08:30 - Europski dužnosnici će ovog vikenda odlučiti hoće li se pridružiti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na sastanaku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak u Washingtonu, rekao je u subotu njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul. Na pitanje hoće li njemački kancelar Friedrich Merz moći pratiti Zelenskog u Washington, Wadephul je rekao da bi priličan broj Europljana bilo spremno putovati s ukrajinskim predsjednikom ako se donese ta odluka. "To će se dogovoriti ovog vikenda, a spremnost Friedricha Merza da preuzme odgovornost je očita; to je vrlo jasno pokazao u posljednjih nekoliko dana. O tome ćemo razgovarati zajedno", rekao je Wadephul njemačkoj televiziji ARD.

08:26 - U samo nekoliko sati na Aljasci Vladimir Putin uspio je uvjeriti Donalda Trumpa da prekid vatre u Ukrajini nije pravi put, spriječiti američke sankcije i spektakularno razbiti dugogodišnje pokušaje Zapada da izolira ruskog predsjednika, navodi Reuters u analizi samita. Izvan Rusije Putin je široko proglašen pobjednikom summita na Aljasci, dok kod kuće ruski državni mediji prikazuju američkog predsjednika kao razboritog državnika, čak i dok ga kritičari na Zapadu optužuju da je pretjerao.

Ali Putinove najveće pobjede na samitu povezane su s ratom u Ukrajini, gdje je, čini se, barem djelomično uvjerio Trumpa da prihvati rusku viziju o tome kako bi se trebao postići dogovor. Trump je na sastanak otišao rekavši da želi brzo primirje te je Putinu i najvećem ruskom kupcu sirove nafte - Kini - zaprijetio sankcijama. Nakon sastanka Trump je rekao da se složio s Putinom da pregovarači trebaju ići izravno na mirovno rješenje, a ne putem primirja, kako su to Ukrajina i njezini europski saveznici tražili, prethodno uz podršku SAD-a.

Dok se rasprave nastavljaju, ruske snage polako ali sigurno napreduju na bojnom polju i prijete nizu ukrajinskih gradova, čiji bi pad mogao ubrzati Moskvu u nastojanju da preuzme potpunu kontrolu nad istočnom regijom Donjeck, jednom od četiri ukrajinske regije koje Rusija smatra svojima. Donjeck, od kojeg oko 25 posto ostaje izvan ruske kontrole, i Luganska regija zajedno čine industrijsku regiju Donbas, za koju je Putin jasno dao do znanja da je želi u cijelosti.

Putin je rekao Trumpu da bi bio spreman zamrznuti linije fronta u Zaporožju i Hersonu, dvije druge regije koje smatra svojima, ako Kijev pristane povući se i iz Donjecka i iz Luganska, rekla je za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem. Zelenski je odbacio zahtjev, rekao je izvor. Prema New York Timesu, Trump je rekao europskim čelnicima da bi ukrajinsko priznanje Donbasa kao ruskog pomoglo u postizanju dogovora. A SAD su spremne biti dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz.