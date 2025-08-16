Rusi oduševljeni summitom na Aljasci: 'Putin nije dao Trumpu ništa, ali je ipak dobio sve što je želio'

Sudeći prema reakcijama ruskih dužnosnika, sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci prošao je fenomenalno. Kako prenose svjetski mediji, slavi se činjenica da se ruski čelnik sastao sa svojim američkim kolegom, a razgovor uspio završiti bez da je pristao na ikakve ustupke, niti je dobio sankcije zbog odbijanja zahtjeva za prekidom vatre.

– Sastanak je dokazao da su pregovori mogući bez preduvjeta – poručio je bivši predsjednik Dmitrij Medvedev na Telegramu, prenosi The Guardian. Dodao je da je summit pokazao da se razgovori mogu nastaviti dok Rusija vodi rat u Ukrajini. Rukovanje dvaju predsjednika s velikim optimizmom prenijela je i ruska nacionalna televizija.

Trosatni sastanak dvaju predsjednika nije dao nikakve konkretne rezultate, no obje strane su zaključile da je on bio dobar. Trump je kazao kako je bio "izuzetno produktivan", a Putin je istaknuo njegovu "pravovremenost". Putin je u petak zahtijevao od Ukrajine povlačenje iz Donjecka i Luhanska kao uvjet za prekid rata, ali je Trumpu ponudio "zamrzavanje" duž preostale crte bojišnice, rekla su dva izvora izravno upoznata s razgovorima za Guardian.

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski dosad je konzistentno odbio odustati od svog teritorija, a u subotu su i europski saveznici potvrdili da se ukrajinske granice ne smiju mijenjati silom. U subotu ujutro, Trump je također javno odustao od planova za trenutni prekid vatre koji je sam mjesecima zagovarao, umjesto toga prihvativši Putinov preferirani put do okončanja rata: proguravanje dalekosežnog sporazuma prije zaustavljanja bilo kakvih borbi.

Rusima se ovakav zaključak itekako sviđa. "Putin nije dao Trumpu ništa, ali je ipak dobio sve što je želio. Trump je konačno poslušao njegove zahtjev“, rekao je član ruskog vanjskopolitičkog establišmenta za Guardian. – Obje strane izravno su prenijele odgovornost za postizanje budućih rezultata u pregovorima o okončanju vojnih akcija na Kijev i Europu – napisao je Medvedev, sada zamjenik predsjednika ruskog sigurnosnog vijeća.

Tatjana Stanovaja, viša suradnica u Carnegiejevom centru za Rusiju i Euroaziju, rekla je: – Čini se da Trump sada prebacuje velik dio odgovornosti na Kijev i Europu. Ukrajina će se vjerojatno suočiti s povećanim pritiskom SAD-a da započne suštinske razgovore o Putinovim uvjetima.