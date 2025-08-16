Trump rekao Zelenskom da Putin želi više Ukrajine, u Kijevu bijesni: 'Ovo je nož u leđa'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da Ukrajina treba postići dogovor o okončanju rata s Rusijom jer je "Rusija vrlo velika sila, a oni nisu", nakon što je bio domaćin summita na kojem je, prema izvješćima, Vladimir Putin tražio više ukrajinske zemlje. U naknadnom brifingu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izvor upoznat s raspravom citirao je Trumpa koji je rekao da je ruski čelnik ponudio zamrzavanje većine frontovnih linija ako kijevske snage prepuste cijeli Donjeck, industrijsku regiju koja je jedna od glavnih meta Moskve.

Zelenski je odbacio zahtjev, rekao je izvor. Rusija već kontrolira petinu Ukrajine, uključujući oko tri četvrtine Donjecke oblasti, u koju je prvi put ušla 2014. godine. Trump je također rekao da se složio s Putinom da se mirovni sporazum treba tražiti bez prethodnog prekida vatre, koji su tražili Ukrajina i njezini europski saveznici, do sada uz podršku SAD-a.

Putin je zahtijevao da se Ukrajina povuče iz regija Donjeck i Luhansk kao uvjet za okončanje ruskog rata, ali je Trumpu rekao da može zamrznuti ostatak bojišnice ako se ispune njegovi glavni zahtjevi, piše Financial Times pozivajući se na čak četiri izvora. „Ovo je udarac nožem u leđa,“ rekao je jedan visoki ukrajinski dužnosnik za FT, opisujući Trumpovu promjenu stava. „On samo želi brz dogovor,“ dodao je drugi visoki ukrajinski dužnosnik. Oleksandr Merežko, predsjednik Odbora za vanjske poslove ukrajinskog parlamenta, sažeo je ishod summita Trump–Putin za svoju zemlju u jednoj riječi: „strašno“.

„Izgleda kao da se Trump uskladio s Putinom i da bi obojica mogli početi prisiljavati nas da prihvatimo mirovni sporazum, što u stvarnosti znači kapitulaciju Ukrajine,“ rekao je. „Cijela ideja summita, kako su nam je objasnili Trump i Rubio, bila je predstaviti Putinu zahtjev za trenutnim prekidom vatre. A ako odbije taj prijedlog, za njega bi bile ozbiljne posljedice,“ rekao je Merežko. „Putin je to odbio nudeći umjesto toga prekid vatre kao mirovni sporazum, a mi od Trumpa ne vidimo nikakvu reakciju, a kamoli ozbiljne posljedice.“ Zelenski je rekao da će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Washingtonu, dok su europski saveznici Kijeva pozdravili Trumpove napore, ali su obećali podržati Ukrajinu i pooštriti sankcije Rusiji. Izvor je rekao da su i europski čelnici pozvani da prisustvuju tim razgovorima.

Trumpov sastanak s Putinom na Aljasci u petak, prvi summit SAD-a i Rusije otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., trajao je samo tri sata. „Svi su odlučili da je najbolji način za okončanje užasnog rata između Rusije i Ukrajine izravno ići na mirovni sporazum, koji bi okončao rat, a ne samo na sporazum o prekidu vatre, koji često ne traje“, objavio je Trump na Truth Socialu.

Rusija će vjerojatno pozdraviti Trumpove komentare

Njegovi različiti komentari o sastanku uglavnom su se poklapali s javnim stavovima Moskve, koja kaže da želi potpuno rješenje, a ne pauzu, ali da će to biti složeno jer su stavovi „dijametralno suprotni“, navodi Reuters. Rusija postupno napreduje mjesecima. Rat, najsmrtonosniji u Europi u posljednjih 80 godina, ubio je ili ranio preko milijun ljudi s obje strane, uključujući tisuće uglavnom ukrajinskih civila, navode analitičari.

Prije summita, Trump je rekao da neće biti sretan ako se ne dogovori prekid vatre. No, nakon toga je rekao da će, nakon razgovora sa Zelenskijem u ponedjeljak, "ako sve bude u redu, zakazati sastanak s predsjednikom Putinom". Ti će razgovori evocirati sjećanja na sastanak u Ovalnom uredu Bijele kuće u veljači, gdje su Trump i potpredsjednik J. D. Vance brutalno javno ismijali Zelenskija.

U intervjuu za Fox News, Trump je dao do znanja da su on i Putin razgovarali o prijenosu zemljišta i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu te da su se "uglavnom složili". "Mislim da smo prilično blizu dogovora", rekao je, dodajući: "Ukrajina se mora složiti s tim. Možda će reći 'ne'." Na pitanje što bi savjetovao Zelenskiju da učini, Trump je rekao: "Moramo postići dogovor." "Gledajte, Rusija je vrlo velika sila, a oni nisu“, dodao je.