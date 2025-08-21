Naši Portali
NAPAD DRONOVIMA

Zelenski: Ruska vojska noćas je postavila jedan od svojih najluđih antirekorda

U.S. President Trump meets with Ukrainian President Zelenskiy and European leaders, in Washington, D.C.
ALEXANDER DRAGO/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 12:26

Predsjednik Ukrajine također je poručio da Moskva djeluje kao da se ništa ne mijenja, kao da ne postoji globalni napor za zaustavljanje rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako je Rusija noćas izvela jedan od najintenzivnijih zračnih napada od početka rata, ispalivši gotovo 600 dronova i 40 projektila na ukrajinski teritorij.

„Ruska vojska postavila je jedan od svojih najluđih antirekorda“, izjavio je Zelenski, ističući kako su pogođeni civilni objekti, stambene zgrade i civili. Spasilačke operacije i dalje traju u nekoliko ukrajinskih regija.

Predsjednik Ukrajine također je poručio da Moskva djeluje kao da se ništa ne mijenja, kao da ne postoji globalni napor za zaustavljanje rata. Posebno je istaknuo napad na „američko poduzeće“ u Zakarpatskoj regiji, koji smatra „posebno značajnim“. Zelenski je upozorio da iz Moskve još uvijek nema signala o stvarnoj volji za mirovnim pregovorima te je pozvao međunarodnu zajednicu na snažniju reakciju.

Ukrajinska vojska potvrdila je kako se radi o trećem najvećem zračnom napadu od početka invazije, s ukupno 574 drona i 40 projektila ispaljenih tijekom jedne noći. Najveći ruski napadi dogodili su se od početka lipnja, što ukazuje na ozbiljnu eskalaciju intenziteta zračnih udara.

„Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u kombiniranom napadu dronom i krstarećim raketama u Lavovu“, najvećem gradu u zapadnoj Ukrajini, rekao je Maksim Kozitskij, načelnik regionalne vojne uprave u ranom izvješću na Telegramu. „Deseci stambenih zgrada su oštećeni“, dodao je. U Mukašenku je u napadima ozlijeđeno 12 osoba, od kojih je pet hospitalizirano, priopćilo je gradsko vijeće Zakarpatje na svojoj Facebook stranici.

Igor Poliščuk, gradonačelnik zapadnog grada Lucka, također je na Telegramu izvijestio o „napadima dronom i raketama“, ali nije izvijestio da je itko ozlijeđen. Zapadna Ukrajina rjeđe je meta ruskih napada nego istok i jug zemlje, gdje ruske trupe nastavljaju napredovati.

Ključne riječi
Ukrajina Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

Komentara 55

Pogledaj Sve
Avatar Pobjednik
Pobjednik
13:00 21.08.2025.

ruski nacisti!

RI
ribolovAC
13:02 21.08.2025.

zločinački kremaljski režim,odvratno

Avatar Grey Eagle
Grey Eagle
13:04 21.08.2025.

zločinac putin svaki dan ubija civile, sramota

