Ukrajinci otkrili detalje o novom ruskom dronu, polovica komponenti je kineskog podrijetla

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je podatke o novom modelu ruskog drona koji je već u uporabi, a koristi modeme telefonskog sustava i kameru za prijenos videa u stvarnom vremenu ili snimljenog putem mobilne bazne stanice. Prema obavještajnim podacima, dron može istovremeno obavljati više zadataka — služi kao izvidnički ili udarni UAV, a koristi se i kao mamac za preopterećenje ukrajinskog sustava protuzračne obrane, piše Kyiv Post.

Novi ruski dron opremljen je kamerom i s dva LTE modema koji omogućuju prijenos videa u stvarnom vremenu ili snimljenog putem mobilnih baznih stanica. Modemi također omogućuju primanje naredbi za daljinsku korekciju leta. U udarnoj verziji, kamera s daljinskim upravljanjem može se koristiti u FPV modu, omogućujući operateru da usmjeri dron izravno na cilj. - Strukturno, dron ima trup s delta krilima sličan Shahedu-131 (Geran-1), ali nešto manji. Navigacija se provodi putem satelitskog pozicioniranja otpornog na ometanje s četiri patch antene i kineskim Allystar modulima - izvijestila je obavještajna služba.

LTE upravljanje je tehnologija koja omogućuje dronu da radi putem 4G LTE mobilne mreže. To omogućuje operateru da prima video u stvarnom vremenu s UAV-a i daljinski prilagođava njegov smjer čak i na velikim udaljenostima. Za razliku od standardnih upravljačkih kanala, koje ukrajinski vojnici mogu ometati elektroničkim ratovanjem, LTE modemi oslanjaju se na civilnu mobilnu infrastrukturu. To otežava presretanje signala i pokazuje kako Rusija prilagođava civilne tehnologije za vojne svrhe.

Gotovo polovica dijelova drona kineskog je podrijetla — komunikacijski moduli, mini-računalo, regulator napajanja i kvarcni generator. Motor DLE, smješten u nosu trupa, čini UAV najsličnijim "Italmas" lutajućem streljivu koje proizvodi ruska tvrtka Zala Group. Ukrajinska obavještajna služba redovito objavljuje analize zarobljene ili oborene ruske opreme kako bi pokazala razmjere ovisnosti Rusije o uvoznim komponentama, unatoč učinku međunarodnih sankcija. Novi dron s LTE modulima dodatni je dokaz korištenja civilnih tržišnih tehnologija za modernizaciju ruskog vojnog hardvera.

Prošli mjesec HUR je objavio tehničke specifikacije i komponente novog ruskog drona koji trenutno aktivno koristi ruska vojska. Prema obavještajnim dužnosnicima, ovaj UAV obavlja izvidničke zadatke i koristi se kao mamac za otkrivanje i preopterećenje ukrajinskog sustava protuzračne obrane. Osim toga, prema nekim izvješćima, dron je sposoban nositi bojevu glavu težine do 15 kg. Letjelica ima trup s delta krilima sličan Shahed-136, ali je znatno manja. Sve komponente i moduli na UAV-u kineskog su podrijetla.

- Gotovo polovica njih, kontroler leta s autopilotom, navigacijski moduli i antene, senzor brzine zraka i Pitotova cijev, dolaze od jedne kineske tvrtke, CUAV Technology - izvijestila je služba za odnose s javnošću HUR-a.