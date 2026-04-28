FOTO SAD izdaje putovnice s likom Donalda Trumpa. Sve je to radi posebne prigode, a evo i kako će izgledati
Američko Ministarstvo vanjskih poslova priprema novo izdanje američkih putovnica povodom obilježavanja 250. godišnjice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Novi dizajn, koji je ekskluzivno objavio Fox News Digital, navodno će na unutarnjim koricama istaknuti lik predsjednika Donalda Trumpa.
Prema dostupnim prikazima, Trumpova slika bit će okružena Deklaracijom neovisnosti i američkom zastavom, uz njegov potpis u zlatnoj boji. Na jednoj od stranica nalazi se i poznata ilustracija potpisivanja Deklaracije neovisnosti od strane očeva utemeljitelja.
Putovnice su dio šire inicijative Trumpove administracije pod nazivom 'America250', koja uključuje i dodatne manifestacije poput Grand Prix utrke na National Mallu u kolovozu te UFC borbe na južnom travnjaku Bijele kuće u lipnju. 'Na ovaj način želimo obilježiti ovu povijesnu prigodu,’ izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tommy Pigott.
Stražnja strana putovnica, prema prikazima, sadržavat će američku zastavu s brojem '20' smještenim među 13 zvijezda inspiriranih verzijom zastave iz 1777. godine. Iako će putovnice sadržavati prilagođeni dizajn i dodatne vizualne elemente, Pigott je naglasio da će one zadržati postojeće sigurnosne standarde.
‘Iako će sadržavati prilagođena umjetnička rješenja i poboljšane vizualne elemente, nove putovnice nastavit će zadržavati iste sigurnosne značajke koje američku putovnicu čine jednim od najsigurnijih dokumenata na svijetu,’ rekao je Pigott.
Nove putovnice bit će dostupne u Agenciji za putovnice u Washingtonu, a moći će ih zatražiti svi američki državljani koji podnose zahtjev za novu putovnicu, ovisno o dostupnosti. Lansiranje je planirano u skladu s obilježavanjem 250. godišnjice u srpnju.