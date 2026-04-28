U Austriji obilježena 355. obljetnica smrti Zrinskog i Frankopana: Obilježen i 25. rođendan Zrinske garde Čakovec

U povodu 355. obljetnice pogubljenja bana Petra Zrinskog i markiza Frana Krste Frankopana i Spomendana na ovu dvojicu hrvatskih junaka i povijesnih velikana koji su 30. travnja 1671. godine pogubljeni zbog borbe za slobodu i pravdu hrvatskog naroda, u nedjelju je u Bečkom Novigradu održana komemorativna svečanost, izvijestilo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji.

Isti izvor navodi da je svečanost započela postrojavanjem gardista, svečanim mimohodom te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Zrinskom i Frankopanu, u gradskom parku Bečkog Novigrada. “Nakon intoniranja hrvatske himne u izvedbi Župnoga dječjeg zbora Nedelišće, vijenac je položio hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Uz njega su bili i opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić i hrvatski vojni izaslanik u Republici Austriji, pukovnik Mario Pavlak.

Vijenac je položila i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini. Grad Bečki Novigrad (Wiener Neustadt) je zastupala dogradonačelnica Erika Buchinger. U ime izaslanstva Zrinske garde Čakovec vijenac su položili predsjednik Đuro Bel, dopredsjednik Josip Zorčec i član Predsjedništva Davor Sokač, a u ime Zmajskog stola Čakovec Družbe “Braća hrvatskog zmaja”, pročelnik Ivica Zanjko. Na svečanosti su sudjelovali, u ime Hrvatskog kulturnog društva (HKD) u Gradišću, predsjednik HKD-a Josip Buranić i Stanko Horvath. Zatim u ime Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport, predsjednik Zlatko Šljivić, te Nenad Bošnjak i Jadranka Vincek, a u ime Zajednice iseljenih i domovinskih Hrvata, predsjednik Miroslav Piplica.

Nazočnima su se prigodnim govorima obratili predsjednik Zrinske garde Čakovec Đuro Bel, dogradonačelnica Bečkog Novigrada Erika Buchinger, gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini te hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, koji je u svom govoru istakao posebnu važnost gradišćanskih i iseljenih Hrvata u njegovanju prijateljskih hrvatsko-austrijskih odnosa. Počasnim pozdravom prema stihovima Frana Krste Frankopana “Navik on živi, ki zgine pošteno”, završena je svečanost kod biste Zrinskog i Frankopana. Nakon toga je održano misno slavlje u gradskoj katedrali u Bečkom Novigradu, koje je predvodio preč. Ivan Herceg, župnik Župe Nedelišće i dekan Štrigovskog dekanata, te duhovnik Zrinske garde Čakovec. Na misi su pjevali Župni dječji zbor Nedelišće i Crkveni zbor “Serafini” iz Pušćina.

Uz izaslanstva i mnogobrojne posjetitelje iz Međimurja, obilježavanje obljetnice mučeničke pogibije dvojice hrvatskih velikana okupilo je u Bečkom Novigradu i brojne uzvanike iz Austrije, uključujući pripadnike hrvatskih i gradišćansko-hrvatskih udruga i njihove austrijske prijatelje. Obilježavanjem obljetnice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, koju tradicionalno organizira Zrinska grada Čakovec, u suradnji s Zmajskim stolom Čakovec, Gradom Čakovec i Međimurskom županijom, te Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Republici Austriji, čime se svake godine oživljava sjećanje na ova dva hrvatska velikana koji simbola borbe hrvatskog naroda za slobodu. Oni su, tražeći poštivanje prava i obveza Bečkog dvora prema hrvatskom narodu, ustali protiv centralizma i apsolutizma tadašnjeg hrvatsko-ugarskog kralja Leopolda I., zbog čega su 30. travnja 1671. godine okrutno pogubljeni na stratištu u blizini današnjeg Gradskog parka u Bečkom Novigrad”, stoji u izvješću Veleposlanstva RH u Beču.

Kako su isticali govornici, "Zrinski i Frankopan izraz su povijesne istine te je njihova poruka kroz stoljeća vrijedna naše neprolazne zahvalnosti i sjećanja na velikane hrvatske povijesti koji su utrli put stvaranja današnje samostalne i europske Hrvatske”. “Ovo, svake hvale vrijedno obilježavanja Spomendana na hrvatske velikane Petra Zrinskog i Krstu Frankopana u sjajnoj organizaciji Zrinske garde Čakovec, kao glavnog organizatora, te ostalih, posebice je važno, jer se održava u Austriji, u Bečkom Novigradu, gdje su Zrinski i Frankopani bili pogubljeni”, rekao je za Večernji list hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić dodavši: “Dirljivo je vidjeti da na obljetnicu svake godine dolaze i službeni predstavnici Grada Bečkog Novigrada, te ostali Austrijanci”.

“Povijest se ne smije zaboraviti, kako bi zajedničkim snagama stvarali bolju budućnosti”, istakao je veleposlanik Daniel Glunčić. “Ovaj događaj povezao je dva grada partnera i prijatelja: Čakovec i Bečki Novigrad. Zajedništvo, te povezivanje ljudi, ne samo na lokalnoj nego i na međunarodnoj razini, kao i suradnja i stvaranje partnerstva i prijateljstva u ova turbulentna i neizvjesna vremena, posebno su nam važna i dragocjena”, rekao je Glunčić za Večernji list. Hrvatski veleposlanik u Austriji je napomenuo kako je ovogodišnje obilježavanje 355. obljetnice smrti Zrinskog i Frankopana u Bečkom Novigradu obilježila i 25. godišnjica osnutka i rada Udruge građana “Zrinska garda Čakovec”.