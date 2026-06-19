U Hrvatskoj ima malo poduzeća koja stvaraju nove proizvode u koje treba ulagati znanje što dolazi iz istraživanja i razvoja

Zagrebački Fakultet elektronike i računarstva (FER) s tradicijom dugom 70 godina neupitna je perjanica hrvatske znanosti i tehnološkog razvoja. Zajednica je to od 4200 studenata, u koju svake godine ulazi novih 650, a ono što ih sve povezuje jest glad za znanjem i napretkom. U razgovoru s dekanom FER-a Vedranom Bilasom stječe se dojam o veličini i važnosti te hrvatske "tvornice" znanstvenika koji na tržištu mogu komercijalizirati svoje projekte, ali on progovara i o slabim točkama i nužnim promjenama, jačem povezivanju znanosti s realnim sektorom i onome što kronično nedostaje Hrvatskoj za jači razvoj, a to je ambicioznost.